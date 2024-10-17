西田敏行驟逝最後日劇年初曝光 綾瀨遙悲喊：令人信賴的大前輩

日本國寶級演員西田敏行。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本國寶級演員西田敏行今（17）傳出倒臥家中驟逝，享壽76歲。消息一出日本演藝圈震驚不已，各界紛紛表示哀悼。曾與西田敏行合作過的「國民老婆」綾瀨遙透過經紀公司表達哀悼，並悲喊：少了令人信賴的大前輩。

綾瀨遙表示西田敏行是值得尊敬、信賴的大前輩。（翻攝自X）

西田敏行曾與綾瀨遙合作大河劇《八重之櫻》及電影《魔幻時刻》、《銀河街道》等作品，在綾瀨遙心裡，西田敏行不但是為令人尊敬、信賴的大前輩，且對人和藹可親，讓她忍不住說：「我還想再次與您合作」，可惜再無機會。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：搭檔演出《解憂雜貨店》 山田涼介憶西田敏行暖舉：永遠不忘

西田敏行生前拍攝的最後一部日劇為今年一月上檔的《再見指揮家》，劇中他與西島秀俊、蘆田愛菜等人合作。劇組人員表示，西田敏行總是能給現場正面能量，就像是太陽一般微笑，親切和藹的態度溫暖了大家。

西田敏行演出的最後一部日劇《再見指揮家》。（翻攝自X）

在最後一部作品當中，西田敏行飾演一名對音樂充滿熱情的樂手，在自己開的音樂酒吧裡廣邀社區親朋好友同樂，是個如他個性一般溫暖又和藹的配角。得知西田敏行死訊後，劇組人員不斷在社群留言，回憶拍攝當時他總是展現獨有幽默感，收工後更會欣喜說著「太享受了」，回家前也會熱情地笑著向大家揮手說再見。

渡邊謙對西田敏行的過世感到不捨與落寞。（翻攝自X）

演員渡邊謙也在社群發文悼念，他回憶2002年時與西田敏行拍攝電影《太陽再次升起》，那時西田敏行剛動完手術，但仍表現出充滿力量的模樣，「細膩的演技多次感動了我」而今他只能感到無盡落寞。

西田敏行曾在2003年因突發心肌梗塞暫時停止演藝工作，經過休養後復出。熱愛表演的西田敏行為了能繼續演戲，原本是個癮君子的他也特地戒菸。原本今天仍有預定工作的他，突然傳來噩耗，令人不勝唏噓。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法