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娛樂 音樂

台灣國寶回來了！74歲翁倩玉狀態驚人 跨界當YTR日常曝光

旅日巨星翁倩玉非常想念台灣歌迷。（大大娛樂提供）旅日巨星翁倩玉非常想念台灣歌迷。（大大娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕74歲的旅日巨星翁倩玉是台灣的國寶級歌手，今年暑假才在日本舉辦演唱會的她，明年將在家鄉開唱，對於演藝工作充滿著熱情，放話就算到100歲都可以繼續演老太婆，聽來並沒有封麥的想法！

翁倩玉6月時在東京舉辦「Judy Ongg 爵士魅力之夜 Fovever Young Ⅷ 」演唱會，地點就在頗負盛名的爵士聖地「棉花俱樂部」，兩場演唱會吸引爆滿的日本歌迷捧場，足見她的驚人魅力。

暌違15年，翁倩玉宣布在故鄉台灣舉辦個唱，她很期待與台灣粉絲相見，預計下週就會回台北舉辦記者會。

翁倩玉明年將在台北舉辦大型個唱。（大大娛樂提供）翁倩玉明年將在台北舉辦大型個唱。（大大娛樂提供）

雖然翁倩玉多年沒有在台灣公開演出，不過她近年認真經營YouTube頻道，化身YouTuber拍攝了許多影片，主題包括下廚做甜點芝麻湯圓、豆腐乾麵，還有開箱名牌包、網友QA提問，大方與粉絲分享私下日常。

翁倩玉「2025 Thank You for Your Smile 演唱會」將於明年2月15、16日在台北國際會議中心登場，門票本月22日正式開賣，購票可洽「年代售票」及全台便利超商。

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