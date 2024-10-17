小薰金鐘前報喜訊！ 吃飯收祝福「心中滿滿感恩」

小薰（左）在《打怪任務》嘗試安慰不受控的阿嬤。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「小薰」黃瀞怡以大愛《打怪任務》入圍第29屆ATA亞洲電視大獎最佳女配角，劉曉憶、沈昶宏以《你準備萌芽了嗎？》分別入圍最佳女配角及最佳男配角的獎。

小薰在《打怪任務》飾演蔡欣妤護理師。（大愛電視提供）

小薰在《打怪任務》全身包著防護衣，汗流浹背，戴上口罩講台詞，只能靠眼神傳情更是一大考驗。她剛結束工作跟同事在吃飯，突然接到製作人唐在揚跟朋友的祝賀，一時間還沒會意過來，她說：「心中真的是滿滿的感恩和感謝，更開心透過這部作品讓更多人看到，台灣也有很好的作品和演員。」

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劉曉憶在《你準備萌芽了嗎？》飾演貓母。（大愛電視提供）

劉曉憶在《你準備萌芽了嗎？》飾演貓母。（大愛電視提供）

劉曉憶在《你準備萌芽了嗎？》第一次挑戰人生中最想演出的角色，演出後不但完成她的演藝夢想，還一舉入圍ATA亞洲電視大獎的最佳女配角，她說：「從影30年一直想嘗試各種角色，這是第一次飾演精神障礙媽媽的角色，演起來非常過癮，感謝製作人侯鎮華、侯承孝堅持選擇用我。」她也感謝導演邱皓洲給她很大的發揮空間，才能得到評審的肯定，「不管能不能得獎，都心存感激。」

沈昶宏在《你準備萌芽了嗎？》飾演賴勝安。（大愛電視提供）

童星出身的沈昶宏以《你準備萌芽了嗎？》入圍了最佳男配角，他們全家都很激動、很驚訝也很開心，這是他從小到大第一次入圍獎項，直喊：「有一種得到認可的感覺，內心超澎湃的。」沈昶宏除了感謝父母支持、導演與製作人及經紀人的信任之外，也非常謝謝柯淑勤的引導，他認為能在做自己喜歡的事中成長，非常幸福。

沈昶宏在《你準備萌芽了嗎？》飾演賴勝安。（大愛電視提供）

沈昶宏以《你準備萌芽了嗎？》入圍2024 ATA亞洲電視大獎最佳男配角。（大愛電視提供）

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