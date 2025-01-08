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邱軍肇逃致死遭羈押！曾上節目坦言劈腿 吳宗憲竟「一語成讖」

吳宗憲（右）昔日的一席話，如今卻一語成讖。（翻攝自YouTube）吳宗憲（右）昔日的一席話，如今卻一語成讖。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕排灣族歌手邱軍自選秀節目出道，更唱紅唱紅台劇《華麗計程車》插曲〈運轉人生〉，沒想到去年底撞上路旁的2名排班計程車司機後卻肇事逃逸，更若無其事一連唱了3場跨年，其中一名司機在搶救7日後撒手人寰，基隆地院昨（7日）晚間10點10分裁准將他羈押禁見。沒想到，邱軍2年前上節目分享往事時，當場被主持人吳宗憲虧像是在做筆錄，如今一語成讖。

邱軍2022年曾上節目《小明星大跟班》分享「年少後悔」的往事，他當時坦言在跟青梅竹馬交往的期間劈腿，分手多年後得知對方的消息竟是「她生病離世」，這讓他感到無比懊悔、深感愧疚。此時，吳宗憲聽完邱軍敘述完故事後，當場直言第一次有人真心真意的分享生活，「像在做筆錄。」昔日的一席話竟與現今的情況不謀而合。

邱軍昔日上節目遭虧自白像在做筆錄。（翻攝自YouTube）邱軍昔日上節目遭虧自白像在做筆錄。（翻攝自YouTube）

邱軍出道不久便受到唱片公司器重發行專輯，唱紅台劇《華麗計程車》中插曲〈運轉人生〉，沒想到卻涉酒駕肇逃致死，所屬經紀金星文創昨發布聲明，指出邱軍對公司隱瞞此事，繼續登台演出，所為已違反合約，「公司將立即與律師及其他合約方研議與邱軍解約。」基隆地院則認為，邱軍的手機仍有遠端操控刪除內容的可能，有勾串、滅證之虞，因此裁定羈押禁見。

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