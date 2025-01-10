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娛樂 最新消息

CNBLUE又要來！3月高雄唱安可場 粉絲傻了：灶咖男團嗎

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流首席型男樂團CNBLUE去年11月才在林口體育館開唱，上週才與FNC家族於桃園開演唱會，沒想到今天（10日）又宣布將於3月8日要到高雄流行音樂中心舉辦「VOYAGE into X」巡迴演唱會安可場，用專場來為出道15週年揭開序幕，讓粉絲忍不住問：「他們也要當灶咖男團嗎？」

鄭容和將率CNBLUE來台唱安可場。（和協整合行銷提供）鄭容和將率CNBLUE來台唱安可場。（和協整合行銷提供）

CNBLUE上回開唱讓林口體育館變成大型KTV，主唱鄭容和當時就曾說唱不過癮，許願要「再唱一場」，相隔4個月就火速實現，熱唱超過150分鐘的內容更讓許多BOICE（官方粉絲名）意猶未盡。日前CNBLUE在家族演唱會「FNC KINGDOM」舞台熱情演出，除了鄭容和滿場飛奔甚至連正信都衝下台，對過年吉祥話更如數家珍。

CNBLUE姜敏赫。（和協整合行銷提供）CNBLUE姜敏赫。（和協整合行銷提供）

睽違3年同時也是巡迴演唱會標題的全新作品《X》，除了是他們第十張迷你專輯，同時象徵十倍的成長以及無限的未來等多重意義。對於出道15週年，鄭容和坦言：「其實在某種程度上，曾想過『I'm a loner』這首歌會不會成為我們的絆腳石，因為它太成功了，讓我們一度思考該如何超越。」但現在回想起來，或許這首歌對某些人來說，是幫助他們溫暖地渡過某個時期的作品，他表示「單是這個團體還存在這件事，就讓人感到不希望它結束，甚至會更想支持它。看到這樣的情況，我們CNBLUE也覺得，只要繼續努力下去，我們會成為一個很酷的團體。」

CNBLUE李正信。（和協整合行銷提供）CNBLUE李正信。（和協整合行銷提供）

CNBLUE於2010年1月在韓國出道，今年正式迎接15週年。當初以偶像樂團出道的他們，在當時的韓國樂壇中並不多見。隨著時間流逝，繼CNBLUE之後，各式各樣的偶像樂團紛紛出道，近年來甚至出現「樂團熱潮」一詞，顯示樂團音樂的需求逐漸提升。當被問到後輩增加是否會有壓力時，鄭容和說：「我們常在訪問中提到，希望能成為引領後輩的前輩。為了達成這個目標，我們自己必須要做好。所以到現在仍然非常努力。最近也重新開始上課，享受音樂的過程。」

「2025 CNBLUE LIVE – VOYAGE into X IN KAOHSIUNG」票價為新台幣6580、5880、4880、3880以及身障席2940元等五種，門票預計1月18日早上10點28分在年代售票系統全面啟售，更多詳情可洽主辦單位和協整合行銷有限公司官方社群專頁。

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