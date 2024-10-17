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娛樂 最新消息

蕭煌奇合體戴愛玲自爆「有喜了」！被問「感情對象」首選日本女生

金曲歌王蕭煌奇（右）今天在記者會驚曝「有喜」，對象是同門師妹戴愛玲。（記者胡舜翔攝）金曲歌王蕭煌奇（右）今天在記者會驚曝「有喜」，對象是同門師妹戴愛玲。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇今天在記者會驚曝「有喜」，對象是同門師妹戴愛玲，他笑說：「我們是要在演唱會上結婚，是音樂上的結婚，不要想太多。」而戴愛玲也妙答，蕭煌奇在她心中就是「哥哥」的角色，真的沒有發展可能。

林芯儀（左起）、戴愛玲、蕭煌奇、林育群４人一同合體宣傳。（記者胡舜翔攝）林芯儀（左起）、戴愛玲、蕭煌奇、林育群４人一同合體宣傳。（記者胡舜翔攝）

「寶吉祥歌之饗宴11」演唱會11月30日起連2天在台北國際會議中心登場，蕭煌奇搭檔戴愛玲開唱，2場分別邀來「小胖」林育羣及林芯儀擔任嘉賓，今天4人一起出席記者會宣傳。

蕭煌奇單身5年屢被關心感情事，他仍有想要當爸爸的想法，希望能有2個小孩，「我如果要找對象，應該是想要有未來、有小孩，覺得那個狀態才是對的。」時常去日本旅行的他放話不排斥異國戀，首選日本女生，「肢體語言就好，有翻譯機很方便。」

蕭煌奇放話不排斥異國戀，首選日本女生。（記者胡舜翔攝）蕭煌奇放話不排斥異國戀，首選日本女生。（記者胡舜翔攝）

蕭煌奇不忘追問戴愛玲單身多久，讓戴愛玲一度無法招架，她透露未來想找相處自在、幽默，又有共同話題的對象，讓林芯儀聽了直呼：「那就是煌奇老師。」再次把他倆送作堆。

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