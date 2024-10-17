晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

金鐘製作人張智皓追思會日期確定了！ 陳凱倫追憶昔日交情

金鐘製作人張智皓傳出中風離世。（本報資料照）金鐘製作人張智皓傳出中風離世。（本報資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕金鐘製作人張智皓昨傳出中風離世，享壽58歲，9年前與他合作節目《男女講堂》的陳凱倫將在追思會上台致詞，陳凱倫今（17）回應本報，透露追思會將在本月28號上午10點舉行。

相關新聞：《綜藝大集合》前製作人張智皓中風離世 民視發聲：永遠懷念他

陳凱倫提到張智皓的胞弟表示，追思會目前由禮儀社主控時間，時間約在一個半小時內，將在台北二殯舉行，婉謝花籃、奠儀，一切簡單就好。陳凱倫說，曾經有一年，張智皓帶著他的爸爸跟他們一起共度了難忘的除夕夜。「鮮為人知在10幾年前，皓子曾出過大車禍，昏迷不醒，腦開刀醒了，才開始認識主，熱心傳福音。」陳凱倫有感而發說道。

陳凱倫為張智皓好友。（陳凱倫提供）陳凱倫為張智皓好友。（陳凱倫提供）

陳凱倫也說：「相信，上過他製作電視節目的藝人都會很喜歡他，因為他是個非常尊重藝人的製作人。如果10月28日上午10點大家有空，就來送他最後一程。生前，他喜歡熱鬧喜歡朋友。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中