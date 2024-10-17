金鐘製作人張智皓追思會日期確定了！ 陳凱倫追憶昔日交情

金鐘製作人張智皓傳出中風離世。（本報資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕金鐘製作人張智皓昨傳出中風離世，享壽58歲，9年前與他合作節目《男女講堂》的陳凱倫將在追思會上台致詞，陳凱倫今（17日）回應本報，透露追思會將在本月28號上午10點舉行。

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陳凱倫提到張智皓的胞弟表示，追思會目前由禮儀社主控時間，時間約在一個半小時內，將在台北二殯舉行，婉謝花籃、奠儀，一切簡單就好。陳凱倫說，曾經有一年，張智皓帶著他的爸爸跟他們一起共度了難忘的除夕夜。「鮮為人知在10幾年前，皓子曾出過大車禍，昏迷不醒，腦開刀醒了，才開始認識主，熱心傳福音。」陳凱倫有感而發說道。

陳凱倫為張智皓好友。（陳凱倫提供）

陳凱倫也說：「相信，上過他製作電視節目的藝人都會很喜歡他，因為他是個非常尊重藝人的製作人。如果10月28日上午10點大家有空，就來送他最後一程。生前，他喜歡熱鬧喜歡朋友。」

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