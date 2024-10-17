金鐘前報喜訊！藍葦華入圍亞洲電視大獎 社群遭洗版「兒女」說話了

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘迷你劇戲王藍葦華以民視八點檔《愛的榮耀》黑道老大「蔡龍」一角，入圍2024年亞洲電視大獎最佳男配角獎，將與范逸臣、沈昶宏等實力派演員角逐殊榮。製作人王珮華大讚：「藍葦華已得到二座金鐘獎，期待他再拿這座國際獎，用他的演技、突出的泡麵頭來征服大家。」

藍葦華在《愛的榮耀》飾演黑道老大「蔡龍」。（民視提供）

得知入圍消息時，藍葦華正在攝影棚拍八點檔，當他回到休息室，發現大家都在恭賀他，讓他又驚又喜。他謙虛說：「這個角色是大家一起共同創作的，感謝製作人給了我這麼大的發揮空間，讓我可以將蔡龍的隨性與正義感展現得淋漓盡致。」

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藍葦華在《愛的榮耀》飾演黑道老大「蔡龍」。（民視提供）

藍葦華的社群也被祝福訊息洗版，粉絲、好友紛紛留言祝賀。其中，楊貴媚、李國超、秀蘭瑪雅、李沛綾等人也表達了誠摯的祝福。在《愛的榮耀》飾演兒女的曾子益、王瞳更是在留言大讚「爸爸最棒」，讓藍葦華感到無比溫暖。

藍葦華在《愛的榮耀》飾演黑道老大「蔡龍」。（民視提供）

《娛樂超skr》主持人小鹿也祝賀留言，阿甘甚至幽默地提醒藍葦華：「記得上台領獎，大媽和小媽都要感謝到喔~不然就麻煩了。」這個俏皮的留言引發了網友們的共鳴，紛紛按讚留言。

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