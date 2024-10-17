菲道爾證實分手！神曲《在加納共和國離婚》成預言

菲道爾和DIOR大穎曾合唱《在加納共和國離婚》。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞創作歌手菲道爾以華語、英語、馬來語等多國語言，在樂壇展露頭角，如《阿拉斯加海灣》、《人生，起起落落落落落》等，其中，更和網紅女友DIOR大穎合唱的《在加納共和國離婚》爆紅，歌曲講述夫妻選擇分離後必須面對的惆悵，最後一次回首彼此一起走過的路。不料，他昨（16）日無預警宣布已和女友分手。

事實上，菲道爾上個月才宣布12月將在台灣舉辦演唱會，門票開賣即秒殺，不少粉絲都相當期待。然而近日爆出菲道爾和女友DIOR大穎分手的傳言，引發許多網友議論紛紛，他親自在社群發文證實已分手，坦言是因為看到太多不實的言論，才決定自己來和大家說，「是的，我們分開了。請放心，我們都很好。這幾年，從無到有，感謝大家對我們的愛。未來會怎麼樣，我們都不知道，但我們會繼續努力，做更多好的作品」，並持豁達態度，相信一切都是最好的安排。

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菲道爾發出聲明證實雙方已經分手。（翻攝自IG）

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