晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

菲道爾證實分手！神曲《在加納共和國離婚》成預言

菲道爾和DIOR大穎曾合唱《在加納共和國離婚》。（翻攝自YT）菲道爾和DIOR大穎曾合唱《在加納共和國離婚》。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞創作歌手菲道爾以華語、英語、馬來語等多國語言，在樂壇展露頭角，如阿拉斯加海灣人生，起起落落落落落等，其中，更和網紅女友DIOR大穎合唱的《在加納共和國離婚》爆紅，歌曲講述夫妻選擇分離後必須面對的惆悵，最後一次回首彼此一起走過的路。不料，他昨（16）日無預警宣布已和女友分手。

事實上，菲道爾上個月才宣布12月將在台灣舉辦演唱會，門票開賣即秒殺，不少粉絲都相當期待。然而近日爆出菲道爾和女友DIOR大穎分手的傳言，引發許多網友議論紛紛，他親自在社群發文證實已分手，坦言是因為看到太多不實的言論，才決定自己來和大家說，「是的，我們分開了。請放心，我們都很好。這幾年，從無到有，感謝大家對我們的愛。未來會怎麼樣，我們都不知道，但我們會繼續努力，做更多好的作品」，並持豁達態度，相信一切都是最好的安排。

菲道爾發出聲明證實雙方已經分手。（翻攝自IG）菲道爾發出聲明證實雙方已經分手。（翻攝自IG）

在 Instagram 查看這則貼文

菲道尔Firdhaus

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中