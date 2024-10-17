泰主唱James Alyn解救毛孩「終生不想分離」 絕版鞋卻遭殃了

〔記者鍾志均／綜合報導〕泰國人氣天團HYBS主唱James Alyn即將來台開唱！他帶著全新單曲《Walk Out the Door》將於明（18）在台北三創Clapper Studio舉辦個人演唱會，聊到該曲靈感，竟和解救毛小孩有關。

《Walk Out the Door》融合80、90年代的復古元素與現代感，朗朗上口的副歌和慢歌風格讓人一聽上癮，憑藉真摯歌詞、懷舊的聲音魅力也征服泰國演員Fouth、Satang。

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James Alyn將於明天在台開唱。（NAC可以娛樂提供）

James Alyn透露最初的創作靈感是來自愛犬Madame，他回憶新年期間，Madame被車擦撞後腳上留下傷疤，於是決定救了牠，更陪牠在獸醫院，邊吃泡麵度過；原本只是單純想幫助牠，後來心裡開始Madame和產生感情，直到今日變成終生承諾。

有趣的是，James Alyn透露Madame很調皮，會到處咬東西，有不少讓他頭痛的事蹟，包括樓梯、房子裡的植物、最愛的一雙絕版鞋，都難逃牠的「嘴」；幸好Madame非常會顧家，又會對陌生人吠，讓James Alyn笑稱「到我們家都不需要有門鈴了」。

James Alyn將於明天在台開唱。（NAC可以娛樂提供）

對於能再度來台開唱，James Alyn非常開心，「很想大家，已經迫不及待想跟你們見面了，很興奮，也期待各位可以來一起唱歌、一起跳舞，一起享受在這個屬於我們的歡樂時光！」

曾自爆是「吃貨」的他，這次再來到台灣，他表示非常想吃鳳梨酥，「樂迷們曾經買來給我吃過，永遠都記得那個美味。所以每一次來台灣就一定得吃到！」James Alyn演唱會資訊可洽主辦單位可以娛樂。

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