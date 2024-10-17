賈永婕立院首秀獲肯定 深夜吐心聲：會上緊發條！

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北101董事長賈永婕昨（16日）在立法院財委會迎來備詢處女秀，雖然朝野立委在質詢時對她皆是「以禮相待」，但她出色的表現也讓不少網友給予高評價。而她在深夜發表「初登場」心得，更爆料丈夫王兆杰比她還緊張，連直播都不敢看。

賈永婕（右）立院備詢首秀。（翻攝自IG）

賈永婕幾天前還在芝加哥參加馬拉松，昨就出席立法院財政委員會備詢，這也是她的立院處女秀。她多次被立委點名上台，被問及國慶煙火被評太短以及跨年煙火的籌備進度，賈永婕則以穩健、自信的口吻回應，讓不少網友給予肯定，她昨晚也在社群表示，「很難想像昨天還在芝加哥，今天就在立法院。人生啊～但我好珍惜這樣的人生！」

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賈永婕指出，上台報告自己執行的案子對她而言一點也不難，坦言「自己的初心與軌跡自己最清楚。」此外，她也感謝立委們的關心，並承諾「會上緊發條」。

賈永婕還提到，金主丈夫王兆杰不敢看她的備詢直播，讓她忍不住笑說「對我多沒信心」，並且揭曉走路緩慢的原因，是因為參加馬拉松賽事讓她的腳痛到爆，認為下一秒隨時都有可能抽筋。貼文曝光後，立刻引來大批網友留言大讚，「臺灣有妳真好」、「賈董王董真的是一對模範夫妻」、「從防疫開始一次又一次的被妳圈粉妳好棒」。

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