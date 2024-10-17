晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賈永婕立院首秀獲肯定 深夜吐心聲：會上緊發條！

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北101董事長賈永婕昨（16日）在立法院財委會迎來備詢處女秀，雖然朝野立委在質詢時對她皆是「以禮相待」，但她出色的表現也讓不少網友給予高評價。而她在深夜發表「初登場」心得，更爆料丈夫王兆杰比她還緊張，連直播都不敢看。

賈永婕（右）立院備詢首秀。（翻攝自IG）賈永婕（右）立院備詢首秀。（翻攝自IG）

賈永婕幾天前還在芝加哥參加馬拉松，昨就出席立法院財政委員會備詢，這也是她的立院處女秀。她多次被立委點名上台，被問及國慶煙火被評太短以及跨年煙火的籌備進度，賈永婕則以穩健、自信的口吻回應，讓不少網友給予肯定，她昨晚也在社群表示，「很難想像昨天還在芝加哥，今天就在立法院。人生啊～但我好珍惜這樣的人生！」

賈永婕指出，上台報告自己執行的案子對她而言一點也不難，坦言「自己的初心與軌跡自己最清楚。」此外，她也感謝立委們的關心，並承諾「會上緊發條」。

賈永婕還提到，金主丈夫王兆杰不敢看她的備詢直播，讓她忍不住笑說「對我多沒信心」，並且揭曉走路緩慢的原因，是因為參加馬拉松賽事讓她的腳痛到爆，認為下一秒隨時都有可能抽筋。貼文曝光後，立刻引來大批網友留言大讚，「臺灣有妳真好」、「賈董王董真的是一對模範夫妻」、「從防疫開始一次又一次的被妳圈粉妳好棒」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中