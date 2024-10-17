「一世代」連恩佩恩墜樓前行為詭異！目擊者爆：飯店大廳摔筆電

目擊者爆料連恩佩恩墜樓前情緒不穩。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團「一世代」One Direction前成員連恩佩恩（Liam Payne）今（17）日驚傳在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯某酒店墜樓身亡，享年31歲。據目擊者指出，連恩當天在大廳行為詭異，疑似情緒激動在大廳怒摔一台筆記型電腦，引來路人關注。

據《ABC NEWS》報導，布宜諾斯艾利斯緊急醫療服務（SAME）主任透露，當地時間16日晚上曾接到通報，有名行為怪異的男子，狀態看起來像是喝醉了，而救護人員接到通報的7分鐘後，就在飯店庭院發現男子遺體，檢查判斷傷勢非常嚴重且無法存活，當場宣告死亡，之後才得知男子身分是連恩佩恩。

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另據《TMZ》報導，有目擊者爆料事件發生當天，曾看見連恩佩恩在飯店大廳行為異常，稱他摔壞了自己的筆記型電腦，事後被帶回房間。

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