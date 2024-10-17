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娛樂 音樂

呱吉開酸安迪帥兒！反被嗆網路霸凌的優越仔 火速回應了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅呱吉日前在PODCAST開酸TRASH的主唱阿夜，認為他以Marz23發行的歌曲《我不是饒舌歌手》歌詞很丟臉，對此，Marz23火速寫了新歌《優越仔》反擊，掀起歌迷討論。

阿夜是已故藝人安迪的兒子，他除了是TRASH主唱，也以Marz23發表個人專輯，今年風光入圍金曲獎。

Marz23。（資料照）Marz23。（資料照）

近來呱吉在PODCAST聊到，聽了Marz23的成名曲《我不是饒舌歌手》之後，認為沒有一位搖滾歌手會寫出這樣的歌詞，直呼偏丟臉，因為沒有真正的搖滾歌手會強調我是搖滾歌手。

對於呱吉的言論，Marz23透過創作《優越仔》來回應，直接在社群公開diss呱吉，他說：「感謝某政客督促了自己，終於能寫歌關懷這些優越的孩子。」歌詞更唱到「網路霸凌的優越仔」、「貶低別人抬高自己」、「蹭熱度蹭到成癮」，聽來砲火猛烈。

昨晚已有網友到呱吉的IG留言，要他去聽Marz23的新歌，隨後呱吉也回應：「偏難聽，但我尊重。」

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