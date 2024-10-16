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游書庭拍BL劇放話「只有第三點不露」 曖昧挑戰收視尺度

劉丞（右）拍《一拍即合》之餘，私下貼身指導游書庭網球站姿。（艾迪昇傳播提供）劉丞（右）拍《一拍即合》之餘，私下貼身指導游書庭網球站姿。（艾迪昇傳播提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕游書庭、劉丞主演的青春愛情BL網路短劇《一拍即合》日前開機，劇中描述職場菜鳥與企業霸總在網球場迸發出的「激情」火花。同公司的2人首度演出BL角色，游書庭不會特別設限尺度，劇中有不少養眼、刺激鏡頭，劉丞掛保證是出道以來最大尺度，游書庭則露出曖昧笑容透露：「大概就只有第三點不露，其他的部分都看得到，就不知到時能播出多少。」 

劉丞（右起）、游書庭、鄧雨忱、李又柔、杜韋立日前出席BL網路劇《一拍即合》開鏡儀式。（艾迪昇傳播提供）劉丞（右起）、游書庭、鄧雨忱、李又柔、杜韋立日前出席BL網路劇《一拍即合》開鏡儀式。（艾迪昇傳播提供）

游書庭與劉丞為了讓情感流露更自然，早在開拍前2個多月，就相約逛街、健身，進一步培養默契，游書庭說：「透過很多互動，觀察到更多對方的小細節，發現劉丞更多迷人的地方。」身為網球選手的劉丞，私下也成為劇中演員的網球指導，有時他緊貼游書庭，竟不自覺飄出不少粉紅泡泡，讓旁人直呼受不了。劉丞對網球駕輕就熟，但他卻苦惱因此難以調整表情，直說：「因為很習慣球場上競爭模式，有時擊球表情會太猙獰，上鏡頭就很不適合。」

此外，該劇由艾迪昇傳播出資製作，總經理林志遠表示在現今景氣不好的狀態，公司以極有限的預算開戲，就是要為藝人創造舞台，讓更多人關注他們身上的亮點，「雖然只是1集10分鐘共10集的短劇，但與其四處爭取機會，倒不如針對藝人的特色，為他們打造適合自己的舞台」。

他進一步解釋，游書庭與劉丞長期運動，一個擅長健身有氧、一個則是網球選手，都有好身材，再加上BL劇的市場越來越大，自製戲劇是最快被看見的方式，「《一拍即合》絕對是台灣少數不以商業模式為初衷，完全為藝人量身打造的戲」。

劉丞（左起）、游書庭、杜韋立在BL網路劇《一拍即合》有三角關係。（艾迪昇傳播提供）劉丞（左起）、游書庭、杜韋立在BL網路劇《一拍即合》有三角關係。（艾迪昇傳播提供）

《一拍即合》還網羅艾迪昇其他藝人以及杜韋立，他在劇中貢獻出近乎全裸的淋浴戲碼，不讓2位主角專美於前，此外也邀來鄧雨忱、李又柔2位艾迪昇協辦的「星引力表演訓練班」女演員，林志遠期望透過這部戲，能給新演員機會，並落實產學合作，踏出培養更多演藝圈新血的第一步。

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