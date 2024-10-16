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學霸女星「好事近了」！認「現在適合成家」理想婚禮想好了

蔡佩軒（可瑞思國際娛樂提供）蔡佩軒（可瑞思國際娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「學霸歌手」蔡佩軒日前飛到新加坡追星，朝聖美國創作歌手Olivia Rodrigo的演唱會。沒想到嗨完回來立刻病倒，重感冒發燒加上換季影響，她的異位性皮膚炎又復發，讓她用沙啞的嗓音哀號「蠻痛苦的」。

蔡佩軒稍微休息幾天已經康復，透露在台灣有一連串的演出規劃，加上看完偶像Olivia Rodrigo的演出，表演欲被激發，她說：「以前沒那麼喜歡表演，最喜歡的還是寫歌。但現在她的心境大不同，加上歌迷不斷在社群網站上面敲碗留言，她終於有機會再次和粉絲們面對面。」

蔡佩軒（可瑞思國際娛樂提供）蔡佩軒（可瑞思國際娛樂提供）

Olivia的歌曲帶給蔡佩軒不少寫歌靈感，但或許是演唱會上接觸到的人太多，每個人都大汗淋漓。蔡佩軒回來後染上重感冒，異位性皮膚炎趁她免疫力下降時再次爆發，讓蔡佩軒又面臨皮膚脫屑、搔癢、乾裂等困擾。

「現在皮膚狀態時好時壞，只能猛擦乳液保濕，甚至凌晨也要起床補擦。有時候蠻痛苦的，因為皮膚是很不可控的，雖然我一直學習和它和平相處，但有時候它還是不受控，讓我覺得生氣，只能盡量學著控制情緒和壓力。」

蔡佩軒（可瑞思國際娛樂提供）蔡佩軒（可瑞思國際娛樂提供）

先前蔡佩軒在IG上舉辨新歌票選活動，沒想到結果令她跌破眼鏡，最後隨意放上去的〈Oh My Baby〉成為歌迷的最愛。蔡佩軒笑說，〈Oh My Baby〉跟過去以往的悲傷情歌不太一樣，透過歌詞鼓舞自己可以不完美、不勇敢，許多粉絲聽到最後都感動落淚。

蔡佩軒除了劇透即將演出的喜訊，個人的「好消息」也是外界關注焦點。她覺得確實已經到了適合成家的年紀，參加過多場好友婚禮後，心裡也萌生了理想的婚禮形式，身為基督徒的她希望舉辦教堂婚禮，在簡單感人的儀式中，見證兩個人的愛情。

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