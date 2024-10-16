台北首座杜比影院開幕時間確定！下週正式登場

〔記者許世穎／台北報導〕台北首座杜比影院（Dolby Cinema）將於美麗華大直影城盛大開幕，今天正式公布開幕時間，確認於下週二（22日）晚場起盛大開幕，尖端音效技術與極致畫面品質的完美融合，無論每一個細微聲音、每一個色彩呈現、每一幕畫面，都將超越觀眾對電影的所有期待。

台北首座杜比影院將於美麗華大直影城盛大揭幕。（美麗華影城提供）

許多電影愛好者對杜比並不陌生，包括台灣觀眾熟知的杜比全景聲技術，打破聲道限制的聲音體驗，更加入了擁有屢獲殊榮的杜比視界HDR影像技術，擁有1：1000000的超高對比；再搭配獨具匠心、巧思與專業的影廳設計，與眾不同的包圍感與震撼力，使觀影者如進入電影世界當中，縱情徜徉於原汁原味的故事情節，獲得極致的視聽享受。

請繼續往下閱讀...

《猛毒最終章：最後一舞》Dolby Cinema版也將於台北首座杜比影院登場。（索尼影業提供）

台北首座杜比影院將於10月22日晚場起盛大揭幕，首場特別場即將販售，23日後之電影場次將於21日晚間18:00後販售，首波電影包括下週正式上映的《猛毒最終章：最後一舞》、《小丑：雙重瘋狂》以及《荒野機器人》。

美麗華影城下週率先推出《小丑：雙重瘋狂》杜比影院特別場。（美麗華影城提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法