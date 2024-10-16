浩角翔起成團20年！阿翔揭出道原因 抖出浩子偶像歌手夢：好笑了吧

〔記者林欣穎／台北報導〕吳姍儒與浩子主持、許效舜及黃豪平擔任評審的全台語TALK秀選秀節目《Talk Talk秀台語》，第四集邀來阿翔擔任客座評審，浩角翔起再合體，分享當時也是從選手身份參加比賽的心情。

阿翔（中）擔任客座評審，與浩子（右）合體。 （公視台語台提供）

阿翔提到2003年參加電視笑話冠軍原因，「其實沒有什麼很偉大的理由，真的就是因為缺錢，很想去賺通告費，但我跟大家分享一下，浩子當年參加比賽是因為他覺得自己可以當偶像歌手，這個笑話好笑了吧」。

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浩子跟阿翔在2004年正式搭檔，今年剛好是成團20年，再次一同參與《Talk Talk秀台語》選秀節目，心情特別不一樣，世代傳承的意義也在節目中被放大跟紀錄。

節目播出後持續在網路上造成熱議，其中參賽者路易士是南非人，因為從小就在台灣長大，這次用全台語參賽備受關注，他說道：「我小時候就來台灣，但我很討厭介紹我自己，尤其是聽到我會說台語，我都會跟大家說我的英文不好，但是我的台語比英文好很多！」

被問到有沒有什麼有趣的故事，路易士非常激動的分享：「常常有人問我吃巧克力會不會咬到手？我才想問他『阿你們吃泡麵會吃到手嗎？』」台上台下笑聲不斷！

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