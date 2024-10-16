晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

浩角翔起成團20年！阿翔揭出道原因 抖出浩子偶像歌手夢：好笑了吧

〔記者林欣穎／台北報導〕吳姍儒與浩子主持、許效舜及黃豪平擔任評審的全台語TALK秀選秀節目《Talk Talk秀台語》，第四集邀來阿翔擔任客座評審，浩角翔起再合體，分享當時也是從選手身份參加比賽的心情。

阿翔（中）擔任客座評審，與浩子（右）合體。 （公視台語台提供）阿翔（中）擔任客座評審，與浩子（右）合體。 （公視台語台提供）

阿翔提到2003年參加電視笑話冠軍原因，「其實沒有什麼很偉大的理由，真的就是因為缺錢，很想去賺通告費，但我跟大家分享一下，浩子當年參加比賽是因為他覺得自己可以當偶像歌手，這個笑話好笑了吧」。

浩子跟阿翔在2004年正式搭檔，今年剛好是成團20年，再次一同參與《Talk Talk秀台語》選秀節目，心情特別不一樣，世代傳承的意義也在節目中被放大跟紀錄。

節目播出後持續在網路上造成熱議，其中參賽者路易士是南非人，因為從小就在台灣長大，這次用全台語參賽備受關注，他說道：「我小時候就來台灣，但我很討厭介紹我自己，尤其是聽到我會說台語，我都會跟大家說我的英文不好，但是我的台語比英文好很多！」

被問到有沒有什麼有趣的故事，路易士非常激動的分享：「常常有人問我吃巧克力會不會咬到手？我才想問他『阿你們吃泡麵會吃到手嗎？』」台上台下笑聲不斷！

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中