丹妮婊姐被酸太胖 直球回應「全台最胖美妝網紅就是我」

丹妮婊姐幽默犀利風格深受粉絲喜愛。（翻攝自丹妮婊姐臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕美妝網紅「丹妮婊姐」幽默犀利的風格深受粉絲喜愛，日前拍片吐露，因為用錯誤的方式減肥，導致身體代謝受損嚴重，經過治療後已經漸漸恢復健康，沒想到竟引來酸民攻擊。

丹妮婊姐15日在臉書截圖被某網友留言虧：「你以一個美妝時尚網紅來說真的太胖了，而且減肥本來就是少吃吃清淡啊，然後多喝水，吃的多怎麼可能會瘦呢？」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：丹妮婊姐為減肥搞壞身體 遭酸民批「怪誰」她氣炸飆罵

對於該名網友指證，丹妮婊姐直球回應：「全台最胖的美妝網紅是我沒錯啊，但我居然也這樣子狂賺好幾年。」

發文中，丹妮婊姐坦言網路上不乏有人罵她、羞辱她外表，但她也不會生氣難過，「這是拋頭露面工作的一部分，因為我自己也會羞辱我自己哈哈，我的確也很常覺得自己哪裡不足，這樣才會進步。 」

相關新聞：丹妮婊姐節食狂運動仍暴肥9公斤 就醫才知：身體被摧殘20年

丹妮婊姐堅信沒有人可以達到真正的完美，所以只能盡量做到最好，「重點是開心的去做，想變美可以，要開心的保養或運動；千萬不要太過為難自己，尤其是女性朋友，不要活在被人為難的情緒裡，這個社會已經很會為難女性了。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法