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朴炯植、朴寶英更配了！「甜蜜合照」狂冒粉紅泡泡

朴炯植（左）和朴寶英合作過《大力女子都奉順》，如今再度合體。（翻攝自X）朴炯植（左）和朴寶英合作過《大力女子都奉順》，如今再度合體。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕朴炯植、朴寶英2017年合作《大力女子都奉順》人氣爆棚，兩人近日合體出席「乳癌防治」慈善活動，朴炯植今（15）在IG限動曬出和朴寶英的合照，未留文字，粉絲光看兩人同框就直呼甜到不行，大讚畫面又帥又美。

「雙朴」近日合體堪稱「甜蜜重聚」，雖然經過正式合作已過了7年，但兩人展現堅定不移的友情和營造出情侶氛圍，讓粉絲看了都很滿足，戲稱是戲劇播完後的「最強售後」，並表示「想再次看到他們合作！」

朴寶英（左）親自將朴炯植取下睫毛，動作超甜。（翻攝自IG）朴寶英（左）親自將朴炯植取下睫毛，動作超甜。（翻攝自IG）

尤其，先前韓媒《W Korea》在官方影片釋出朴寶英替朴炯植親密取下睫毛的影片，讓粉絲津津樂道，內心小鹿亂撞，兩人自然而然的親密感備受關注。

朴炯植目前忙拍SBS新劇《寶物島》（暫譯），化身極具野心的男子，朴寶英則剛完成新劇《Melo movie》拍攝，在戲中飾演從助理導演一路成長為電影導演的角色，非常令人期待。

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