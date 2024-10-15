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金喜愛當「犀利人妻」超火大！嗆秀賢：這女人為什麼在這？

《非普通家族》金喜愛當犀利人妻。（網銀國際影視提供）《非普通家族》金喜愛當犀利人妻。（網銀國際影視提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國懸疑新片《非普通家族》由名導許秦豪執導，該片今（15）釋出前導預告，薛景求與張東健為如何處置兒女未來大打出手，金喜愛更眼神發狠看向嫂嫂秀賢，嗆聲：「我們正開家庭會議，這女人為什麼在這？」發言超辛辣。

《非普通家族》講述個性迥異的兄弟發現各自的孩子竟成為罪犯，人性考驗就此展開；金喜愛首度與張東健合作，飾演生活無虞的夫妻，她說：「最初角色設定中並不是年長女性，但我主動提出『和年長的女人生活不好嗎？』這樣的台詞，讓我感到更自在。」

《非普通家族》秀賢遭金喜愛狠嗆。（網銀國際影視提供）《非普通家族》秀賢遭金喜愛狠嗆。（網銀國際影視提供）

和張東健演出對手戲時，金喜愛發現張東健並不在意外貌，金喜愛大讚：「專注演技時，他（張東健）顯得格外迷人。他很清楚外表可能會帶來的問題，並在演技下了很大功夫，讓我忍不住為他鼓掌。」

薛景求在片中發揮教科書級演技，日前透露讀完劇本當下反應：「當我第一次接觸到劇本時，結局讓我非常驚訝，電影忠實呈現原著中的場景，真的備感震撼。」《非普通家族》11月1日全台上映。

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