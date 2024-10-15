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娛樂 音樂

徐若瑄認在痛苦中拉扯 感謝「接住我的人」

徐若瑄為《乒乓男孩》量身打造主題曲〈接住我〉。（華納兄弟提供）徐若瑄為《乒乓男孩》量身打造主題曲〈接住我〉。（華納兄弟提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Vivian 」徐若瑄為全新主演的電影《乒乓男孩》量身打造主題曲〈接住我〉，Vivian也分享表示：「〈接住我〉的歌名和主題，是順著乒乓球的運動精神畫面延伸至人生成長過程經歷。我們每一個人在低潮、艱難時刻時，總會或總需要有那麼一個人接住我們。」

徐若瑄為《乒乓男孩》量身打造主題曲〈接住我〉。（華納兄弟提供）徐若瑄為《乒乓男孩》量身打造主題曲〈接住我〉。（華納兄弟提供）

徐若瑄最喜歡讓劇情角色帶著自己以詞入戲，能因為不同人的人生階段與經歷而寫出不同的心情，她表示，在電影《乒乓男孩》中是兩個熱愛乒乓球的小學生在追夢過程中的友情，以及和在不同父母的教育理念下的酸甜苦辣成長過程，其中也包括父母對孩子教育上的掙扎和難處。男孩們遇到了挫折、瓶頸，難免會受傷，但其實在追尋夢想的路上，不管到幾歲都有那種想要奮力一搏的時候，也有那種格外需要被理解、被無條件接受的茫然瞬間，這是在成長階段必然要學會去消化與面對的。

徐若瑄為《乒乓男孩》量身打造主題曲〈接住我〉。（華納兄弟提供）徐若瑄為《乒乓男孩》量身打造主題曲〈接住我〉。（華納兄弟提供）

〈接住我〉的編曲以日式輕搖滾的曲風，將劇中友情與熱血交織的氛圍感完美契合，Vivian在錄音的過程中是懷著「熱血背後的感性」來詮釋這首歌；她說：「在每一次努力的背後、那種想堅持又想放棄的痛苦中拉扯，在自我剖析和對自己信心喊話的同時，也謝謝在我們的生命過程中，在我們最脆弱、最需要的時候，那些沒有放棄我們，曾經接住過我們的人。」

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