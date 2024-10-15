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Avantgardey寶島花9小時拍廣告 工作人員認證：完全沒怨言

Avantgardey工作時動作整齊劃一，私下個性與穿搭風格大不同。（新光三越提供）Avantgardey工作時動作整齊劃一，私下個性與穿搭風格大不同。（新光三越提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本大阪女子舞蹈天團Avantgardey以整齊劃一的魔性舞蹈獲全球矚目，日前獲新光三越邀請，擔任今年週年慶代言人，在25秒的廣告裡完美駕馭「復古條紋」、「時髦運動風」、「金屬Y3K」3套不同風格的時尚造型，變身時尚女團。

Avantgardey人氣紅到寶島，首次在台灣拍商業電視廣告，團員將過去經典舞步重新編排，配樂則由金曲、金鐘、金馬三金大滿貫的知名音樂製作人侯志堅，同時也是新光三越音樂總監重新remix音樂，創意洗腦的音樂讓她們越跳越起勁。

廣告拍攝當天，動員30多名工作人員，花了近9小時拍攝動態影片和靜態宣傳照，雖然忙到只能輪流休息和吃飯，但8人完全沒怨言，對於導演和攝影師的要求都精準完成，相當敬業。

Avantgardey工作時動作整齊劃一，私下個性與穿搭風格大不同。（新光三越提供）Avantgardey工作時動作整齊劃一，私下個性與穿搭風格大不同。（新光三越提供）

工作人員透露，8名團員的舞蹈有股無法言喻的魔力，看著看著也忍不動跟著律動起來。值得一提的是，Avantgardey公開演出猶如複製人軍團，私下風格卻不相同，實踐獨一無二的精神。

經常來台的Avantgardey將在18日星期五晚上，登上金鐘節目類頒獎典禮表演，屆時會與Energy合體尬舞，令人期待。

此外，新光三越祭出只要於IG以reels形式跳一段Avantgardey在電視廣告或花絮影片的舞蹈，私訊@skmlive，新光三越將於11月18日選出舞蹈挑戰影片前三名，提供逾10萬元大獎，詳情可上新光三越潮生活｜SKM Media官方IG。

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