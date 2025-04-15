晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

廣末涼子正式藥檢結果出爐 積極向受害護理師求和解

日本女星廣末涼子本月初在高速公路出車禍。（翻攝自X）日本女星廣末涼子本月初在高速公路出車禍。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星廣末涼子本月初在高速公路出車禍，送醫等待期間卻對女護理師拳打腳踢，日前因涉嫌傷害被靜岡縣警掛川署逮捕。靜岡地檢濱松分部10日聲請羈押獲准，今（15）日廣末涼子的藥檢結果正式出爐，證實她並未被檢驗出使用任何違法或鎮定類藥物。

44歲的廣末涼子目前仍在拘留所羈押中，預計會被關到19日。（翻攝自X）44歲的廣末涼子目前仍在拘留所羈押中，預計會被關到19日。（翻攝自X）

相關新聞：廣末涼子拘留所生活禁忌多 胸罩竟是違禁品

44歲的廣末涼子目前仍在拘留所羈押中，預計會被關到19日。她攻擊護理師的行為涉嫌傷害罪、危險駕駛致傷害兩罪，由於她數度情緒失控，警方原懷疑她服用藥物有問題，現在藥檢正式結果出爐，並未驗出違法藥物或者含安眠藥成分藥物，在拘留所的廣末涼子也積極和被毆打的護理師洽談和解相關事宜。

廣末涼子藥檢結果正式出爐，根據檢查她並未服用違法、鎮定類藥物。（翻攝自X）廣末涼子藥檢結果正式出爐，根據檢查她並未服用違法、鎮定類藥物。（翻攝自X）

當日廣末涼子依現行犯被捕時，接受訊問時行為異常，情緒頻頻失控，車禍前她也曾經在休息站跟陌人生說「我是廣末（涼子）喔」更進一步觸碰對方身體。車禍發生後還在事故現場來回走動，感覺很焦躁，警方才會對她是否服用違法藥物起疑心，如今檢驗結果出爐，看來廣末涼子也已經冷靜了，才會積極想要走和解路線。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中