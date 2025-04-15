廣末涼子正式藥檢結果出爐 積極向受害護理師求和解

日本女星廣末涼子本月初在高速公路出車禍。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星廣末涼子本月初在高速公路出車禍，送醫等待期間卻對女護理師拳打腳踢，日前因涉嫌傷害被靜岡縣警掛川署逮捕。靜岡地檢濱松分部10日聲請羈押獲准，今（15）日廣末涼子的藥檢結果正式出爐，證實她並未被檢驗出使用任何違法或鎮定類藥物。

44歲的廣末涼子目前仍在拘留所羈押中，預計會被關到19日。（翻攝自X）

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44歲的廣末涼子目前仍在拘留所羈押中，預計會被關到19日。她攻擊護理師的行為涉嫌傷害罪、危險駕駛致傷害兩罪，由於她數度情緒失控，警方原懷疑她服用藥物有問題，現在藥檢正式結果出爐，並未驗出違法藥物或者含安眠藥成分藥物，在拘留所的廣末涼子也積極和被毆打的護理師洽談和解相關事宜。

廣末涼子藥檢結果正式出爐，根據檢查她並未服用違法、鎮定類藥物。（翻攝自X）

當日廣末涼子依現行犯被捕時，接受訊問時行為異常，情緒頻頻失控，車禍前她也曾經在休息站跟陌人生說「我是廣末（涼子）喔」更進一步觸碰對方身體。車禍發生後還在事故現場來回走動，感覺很焦躁，警方才會對她是否服用違法藥物起疑心，如今檢驗結果出爐，看來廣末涼子也已經冷靜了，才會積極想要走和解路線。

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