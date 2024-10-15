兄弟啦啦隊林可遭陌生男跟蹤 暴氣：你到底要幹嘛？

職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員林可。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員林可，昨（14）在社群崩潰發文，表示自己在私人行程有陌生男子尾隨跟蹤，引發熱議。今（15）林可再度透過社群發聲，希望大家能尊重她的隱私。

林可在社群曝光自己被陌生男子尾隨。（翻攝自IG）

林可在舞蹈教室練習時，與朋友約著外出拍攝舞蹈作品，此舉引來不少路人駐足觀看。因為太想拍出好看的成果，林可提前抵達舞蹈教室附近，並利用空閒時間自主練習，沒想到竟有陌生男子接近她，還嘗試和她搭訕。自主練習結束後，林可準備到百貨公司吹冷氣解暑，陌生男子竟然一路尾隨，剛開始林可還沒太在意，隨著對方緊緊跟在她身後，她漸漸覺得不舒服，最後壯起膽子直接要求對方不要跟著她，男子隨後離開。但林可已經被嚇著，在百貨公司等到朋友來才慢慢覺得安心。

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林可忍不住在社群發文，表示：「我不太清楚尾隨在別人後面，你到你要幹嘛？」她同時也呼籲粉絲和大眾能夠還給她私人空間，特別是工作以外的時間，林可說：如果想合照，可以禮貌提出要求，尾隨真的讓人很不安。她也強調：沒有表演的時候以及休息時間都是屬於啦啦隊女孩們的私人時間。

林可發文訴說自己被陌生男子跟蹤的過程。（翻攝自IG）

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