101國慶煙火挨轟「賈永婕不忍了」 反嗆酸民：慢走不送！

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕為了慶祝雙十國慶日，台北101在10日晚間8點到10點舉辦「心動台灣 Cheers．台北101國慶展演」，除了1分鐘煙火秀，還有雷射光雕、投影秀，不過卻遭部分網友批評時間太短又不精彩。台北101董事長賈永婕今（15日）親上火線說明籌備過程的艱辛，更霸氣反嗆酸民：「慢走不送！」。



台北101國慶煙火、賈永婕。（翻攝自IG）

有網友在PTT發文，表示看完101煙火後很失望。對此，賈永婕於臉書發文指出，這次的展演只用了跨年煙火10分之1都不到的預算，且在17天內成功執行國慶光雕展演。她認為，光雕展演配合大樓的燈光加上最後加碼的煙火所有的環節時間全部配合的剛剛好分秒不差，完整呈現計畫中的表演。

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賈永婕強調，「這場展演的重點不是在於煙火的長短，這本來就不是跨年煙火，重點是我們台北101也參與了國慶傳達了我們的祝賀！我們用世界各種語言慶祝國慶，讓全世界與我們一起同樂。台灣的珍珠奶茶、半導體晶片、國旗、可愛童趣造型的國徽、多種樣貌的台灣地圖、台灣山脈地標、千變萬化的雙十標誌打在101大樓上。五彩繽紛、活潑動感的設計完全呈現台灣特色與風情。」

賈永婕也說，不會因為酸民的攻擊而感到受傷難過，「網路上少數的酸，也許是想帶風向，也許有某種意圖，也許是根本不挺我們的國慶，總之帶著惡意的人不會感受到真正的歡愉，當然也很難祝福努力付出的人。所以就慢走不送囉！」直言永遠不會因為惡意詆毀而退縮，對的事情就是要堅持到底。

賈永婕還自嘲，「史上第一個把董事長自己辦公室預算幾乎花光光的賈董。」但她也直言，101身為台灣的地標，要做到的就是要讓世界看見台灣。



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