（影）徐凱希分手百億富二代男友！鬆口揭情斷主因 曝已凍43顆卵

〔記者林欣穎／台北報導〕徐凱希去年3月被拍到與身價百億的前「股市大王」榮安邱（本名：邱明宏）之子邱柏翰熱戀，隨後大方認愛，不過如今戀情疑似告吹，今（15）日徐凱希出席咖啡廳開幕活動，坦言工作太忙彼此退回朋友關係，不過沒把話說死，認為未來說不定會有舊情復燃的可能。

徐凱希凍卵43顆。（記者胡舜翔攝）

徐凱希凍卵43顆。（記者胡舜翔攝）

徐凱希目前單身半年多，與交往一年左右的富二代男友達成共識、退回朋友關係，感嘆工作忙碌，少有時間陪伴對方，「當我的另一半滿可憐的，也會有人說適婚年齡到了，不擔心是假的，但想要順從自己，不想要將就，目前就維持好朋友關係，他對我還是非常非常的照顧。」

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徐凱希凍卵43顆。（記者胡舜翔攝）

徐凱希將重心都放在工作上，最近也沒有其他追求者，今年晉升有殼一族的她說現在變得不太愛社交，收工後比較想回家休息，自認滿意現狀，36歲的她已凍卵43顆，不過她不會急著要結婚生子，「其實我不會想那麼多，一切都要以自己最舒服的狀態為主。」

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