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娛樂 最新消息

李威捲精舍殺人案轉被告 最後公開露面差很大

李威改列精舍殺人案被告，24日晚間交保後離開台北地檢署（圖右），對照5年前最後一次公開露面（圖左），相差甚大。（資料照，記者陳逸寬攝）李威改列精舍殺人案被告，24日晚間交保後離開台北地檢署（圖右），對照5年前最後一次公開露面（圖左），相差甚大。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林南谷／綜合報導〕台北地檢署偵辦去年7月台北市某私人佛教精舍蔡姓女信徒命案，繼先前收押佛教文學作家王薀、住持吳慧珠等人，4日拘提5名在場信徒到案，經徹夜偵訊，聲押禁見信徒游秀鈴、幹子昀、梁碧茵等3人獲准。

據了解，檢方24日下午再度傳喚王薀的信徒、知名藝人李威夫婦，並改列被告偵辦，同時帶李威前往其住處搜索，晚間分別依傷害致死罪嫌，諭令李威30萬元交保、李妻15萬元交保，2人約在晚間10時30分交保離開地檢署，均不發一語。

相關新聞：李威夫婦捲入命案轉被告 交保離開北檢不發一語

而李威最後一次公開露面，是在2020年7月12日出席恩師、已故導演楊冠玉告別式，當時他感傷說：「我出道第一部戲她是製作人，在毫無任何機會時看到我。」為了感念恩師照顧親自到靈堂致意。

出道多年的李威，演過《麻辣鮮師》、《吐司男之吻》、《海派甜心》等偶像劇，曾把演藝事業轉往中國，近來虔誠修佛幾乎消失在演藝圈。如今李威深陷精舍殺人案風暴，24日被列被告諭令30萬交保，對照5年前最後一次公開露面，形象相差很大，令人不勝唏噓。

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