張雅琴感謝安倍晉三友台 安倍昭惠紅了眼眶

張雅琴（左）開心曬出同框安倍昭惠，謝謝她對台灣的支持。（張雅琴提供）

〔記者林南谷／台北報導〕「女戰神」年代新聞台《年代晚報》當家主播張雅琴前晚應邀參加「HFX哈利法克斯安全論壇」晚宴，和新聞中的人物、已故日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠相見歡。

張雅琴開心曬出同框安倍昭惠，2人見面時，張雅琴歡迎她來到台灣，也謝謝她對台灣的支持，張雅琴形容安倍昭惠比她印象中嬌小、年輕，非常和藹可親，更讓張雅琴印象深刻的是：「我說到感謝安倍晉三友台時，她眼眶濕了。」

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2人一會面時，張雅琴說了一句日語：「妳好，我姓張。」當場安倍昭惠露出驚訝燦爛笑容，2人對談原本透過翻譯，不知不覺變成說英文，張雅琴誇讚安倍昭惠英文不錯，「我們聊了一會兒。」

張雅琴告訴安倍昭惠：「希望以後有機會可以訪問您，但我的日文不好。」有趣的是，旁邊的翻譯說他可以翻譯，頓時，大家都笑了。

賴清德總統21日接見日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（左），感謝她去年底應川普總統邀請訪美時為台灣發聲，讓台灣非常感動。（總統府提供）

賴清德總統在21日也接見安倍昭惠，感謝她繼承安倍前首相理念，為區域和平與繁榮帶來溫柔而堅毅力量，並籲各方持續關切台海和平。總統並提及去年12月，昭惠夫人應川普總統伉儷邀請訪美時，針對台海議題為台灣發聲，讓台灣人民非常感動。安倍昭惠則說，她會秉承安倍前首相遺志，竭盡全力促進台日關係發展更上層樓。

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安倍昭惠去年12月前往美國會晤當時總統當選人川普，川普在2人餐會後表態願意於就職前與日本首相石破茂會面，這項美日外交突破，說明了安倍昭惠的分量。

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