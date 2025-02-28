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痛揍Toyz超哥罹癌求輕判 本人聲明說清楚

Toyz（左）去年因到超哥日式料理店批評料理，被超哥痛毆。（翻攝自YouTube）Toyz（左）去年因到超哥日式料理店批評料理，被超哥痛毆。（翻攝自YouTube）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「超哥」黃伯超驚傳罹癌，他在YouTube創立「超派人生」頻道爆紅，近期他不斷拓展餐飲事業，沒想到卻驚傳罹癌，超哥經紀人也證實此事。網紅Toyz去年到超哥的日本料理餐廳用餐，兩人爆發肢體衝突，台北地方法院近日首度開庭，超哥當場認罪，並自爆罹癌，希望法院輕判。今（28）日超哥也更詳細說明自己的病情。

超哥本人透露去年健康檢查時發現大腸部位有癌細胞，手術後確定是大腸原位癌0期。（超哥提供）超哥本人透露去年健康檢查時發現大腸部位有癌細胞，手術後確定是大腸原位癌0期。（超哥提供）

根據《NOWnews今日新聞》報導，超哥經紀人表示，超哥去年健康檢查時發現大腸部位有癌細胞，接著即刻接受治療、安排手術，確定是大腸原位癌0期。超哥切除了左側大半條的腸子，整個人也消瘦許多，好在由於早期發現早期治療，目前不需要接受化療，之後每1至2年定期追蹤檢查即可。

相關新聞：超哥驚爆罹患大腸癌！ 經紀人曝光身體現況

超哥透過健康檢查發現自己罹患大腸癌，目前已經切除，正在復原中。（翻攝自臉書）超哥透過健康檢查發現自己罹患大腸癌，目前已經切除，正在復原中。（翻攝自臉書）

根據《NOWnews》報導，台北地方法院近日就超哥與Toyz的肢體衝突首度開庭，超哥承認打傷Toyz但否認恐嚇，且當下因過度氣憤，確實有激烈言行，但具體講了什麼話，可能不記得。超哥辯護律師也提到案件偵查階段曾安排三次調解，但Toyz都未到場，另，Toyz求償金額1億元不合哩，法院安排不用調解。因超哥表示自己罹患大腸癌，法官當庭決定本案採取簡易判決程序。

【超哥本人聲明】

各位親愛的朋友們大家好，我是超哥。
這兩天有許多記者來電關心我目前的身體狀況，在此簡短的跟各位報告一下：
2024年底感到身體有些異常與不適，所以安排於台大癌醫醫院進行檢查。
大腸鏡檢查項目中，洪子瞻醫師發現有4公分的息肉，經討論過後，今年1/3於台大癌醫醫院由林本仁主任執行腹腔鏡左半結腸切除手術。
切除後送病理組織切片，確定是「大腸原位癌0期」，執行切除手術後「不需要化療」，往後每1-2年定期追蹤檢查即可。
「第0期 惡性腫瘤」僅局限在上皮細胞層，或只侵犯到大腸黏膜表面，沒有遠處轉移。
治療方式：大腸癌的早期，只要大腸鏡切除，或簡單手術治療就可以，5年存活率超過90%。大腸癌曾連續15年蟬聯國內10大癌症排行榜第一名，現在也還高居第二。
目前我還處於大腸切除手術後的恢復期中。
難免身體會感到不適，所以儘量減少不必要的應酬，多陪伴家人與專心調養身體。
謝謝大家的關心，也希望大家以我為鑑，2-3年必須安排一次健康檢查，以現在醫學發達的程度，早期發現、早期治療，都可以恢復健康的！祝福大家身體健康、萬事如意～

超派人生 超哥 敬上

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