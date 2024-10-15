林依晨韓文致詞爆負評 曝光內幕：私下請教大學教授

〔記者蕭方綺／台北報導〕林依晨手握2座金鐘戲后獎盃，和許瑋甯在《不夠善良的我們》從戲裡情敵關係，一路纏鬥到戲外的后冠廝殺，各有其擁護者，2人今（15）出席公廣集團金鐘茶敘，被問到互為勁敵，林依晨認為不管是誰拿獎都很高興，「真的是因為對方才能刺激我的演出。」許瑋甯也提到自己知道林依晨入圍，「比自己入圍還開心。」

公廣集團金鐘入圍聯訪；《不夠善良的我們》林依晨（左）、許瑋甯。（記者陳奕全攝）

林依晨搶先以《不夠善良》在釜山影展獲女主角，她當時以韓文致詞，評價兩極，有網友認為她韓文講得很落漆，她今解釋上台前曾請教大學教授，也不會看網友評價。

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公廣集團金鐘入圍聯訪；《不夠善良的我們》賀軍翔。（記者陳奕全攝）

而賀軍翔戲裡周旋在2女之間，今受訪也恰巧坐在兩個女生中間，被問及看好哪位女主角，他回：「手心手背！我希望跟導演講的一樣開出雙蛋黃。」他也提到年輕時拍蔡健雅的MV，從沒想過後來自己演男主角，會讓蔡健雅為男主角寫一首歌，笑說：「是宇宙冥冥中量子糾纏的，沒想到有這一天！」

許瑋甯日前到巴黎參與時裝週，特別趕回台為老公邱澤慶生。（記者陳奕全攝）

此外，許瑋甯日前到巴黎參與時裝週，特別趕回台為老公邱澤慶生，她提到自己因《不夠善良》入圍金鐘時，邱澤很開心，除了他曾跟導演徐譽庭合作過之外，他也有追劇，「他喜歡歌曲、故事，也都知道拍攝現場氣氛。」

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