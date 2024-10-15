晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林依晨韓文致詞爆負評 曝光內幕：私下請教大學教授

〔記者蕭方綺／台北報導〕林依晨手握2座金鐘戲后獎盃，和許瑋甯在《不夠善良的我們》從戲裡情敵關係，一路纏鬥到戲外的后冠廝殺，各有其擁護者，2人今（15）出席公廣集團金鐘茶敘，被問到互為勁敵，林依晨認為不管是誰拿獎都很高興，「真的是因為對方才能刺激我的演出。」許瑋甯也提到自己知道林依晨入圍，「比自己入圍還開心。」

公廣集團金鐘入圍聯訪；《不夠善良的我們》林依晨（左）、許瑋甯。（記者陳奕全攝）公廣集團金鐘入圍聯訪；《不夠善良的我們》林依晨（左）、許瑋甯。（記者陳奕全攝）

林依晨搶先以《不夠善良》在釜山影展獲女主角，她當時以韓文致詞，評價兩極，有網友認為她韓文講得很落漆，她今解釋上台前曾請教大學教授，也不會看網友評價。

公廣集團金鐘入圍聯訪；《不夠善良的我們》賀軍翔。（記者陳奕全攝）公廣集團金鐘入圍聯訪；《不夠善良的我們》賀軍翔。（記者陳奕全攝）

而賀軍翔戲裡周旋在2女之間，今受訪也恰巧坐在兩個女生中間，被問及看好哪位女主角，他回：「手心手背！我希望跟導演講的一樣開出雙蛋黃。」他也提到年輕時拍蔡健雅的MV，從沒想過後來自己演男主角，會讓蔡健雅為男主角寫一首歌，笑說：「是宇宙冥冥中量子糾纏的，沒想到有這一天！」

許瑋甯日前到巴黎參與時裝週，特別趕回台為老公邱澤慶生。（記者陳奕全攝）許瑋甯日前到巴黎參與時裝週，特別趕回台為老公邱澤慶生。（記者陳奕全攝）

此外，許瑋甯日前到巴黎參與時裝週，特別趕回台為老公邱澤慶生，她提到自己因《不夠善良》入圍金鐘時，邱澤很開心，除了他曾跟導演徐譽庭合作過之外，他也有追劇，「他喜歡歌曲、故事，也都知道拍攝現場氣氛。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中