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「出家人」黃安突暴怒嗆台灣 網：怕館長搶鋒頭？

舔中藝人黃安大概覺得自己沒熱度了，再度發文批台灣。（翻攝自微博）舔中藝人黃安大概覺得自己沒熱度了，再度發文批台灣。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕舔中藝人黃安屢次在微博發表言論攻擊台灣，先前他自稱「出家」，不僅走訪多座寺廟，也彷彿受到佛教感召，口氣轉為祥和，還發願「回去之後好好做人，安分做事」。沒想到，今（13）日就破功連續發兩篇文章嗆聲，不但指台灣是「蛙島」，還說「但凡越講越堵塞、越想越兇悶的事情，安哥現在都沒興趣了」，被網友嘲諷，是不是因為最近館長到中國吸引大家目光，黃安覺得自己被冷落了？

黃安先前才說自己出家，要變得祥和，今日又暴氣。（翻攝自微博）黃安先前才說自己出家，要變得祥和，今日又暴氣。（翻攝自微博）

相關新聞：館長跪中國城隍爺救柯 林志潔社群評：荒謬

黃安在微博發文，表示「所有的病變，都源自堵塞。所以才說『痛則不通，通則不痛』，疏通了，也救清爽了。心血管堵塞，心梗腦梗；組織器官堵塞，腫瘤增生，癌症。養生之道，在於舒展。吃得下、睡得著、拉得出、想得開，就是養生之道」。話鋒一轉，黃安就突然變臉，「為何安哥都不關注蛙島（貶稱台灣）的屁事？但凡越講越堵塞、越想越胸悶的事情，安哥現在都沒興趣了」，更撂話「沒必要再談了，幹就完了，就舒坦了，啥彆扭都沒了」。

黃安自稱「出家」才幾日，沒想到又被世俗事所影響進而動怒，應該多拜訪幾間寺廟，再精進佛學，或許就不會再胡思亂想、煩悶彆扭了。

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