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丟丟妹爆男友愛約砲 命理師警告「別做這1事」恐有生離死別

丟丟妹（左）在2024年初認愛大6歲的髮型師男友Tommy。（翻攝自臉書）丟丟妹（左）在2024年初認愛大6歲的髮型師男友Tommy。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2023年與前夫離婚的「直播天后」丟丟妹，年初認愛大6歲髮型師男友Tommy，也曾在直播時爆料男方曾經「花心又約砲」。雖然兩人早已見過雙方家長，但對於兩人的婚姻大事，丟丟妹卻因命理師「1席話」，打消再婚的念頭。

丟丟妹曾在直播坦言，一開始沒有很喜歡Tommy，「想說怎麼會有人這麼白癡這麼笨，然後自以為聰明」，不過她後來被男友面對生活態度所吸引，直言「不管他遇到很怪的事還是什麼，他都很正面地去面對。」

然而，針對與男友Tommy的感情現況，命理師分析，丟丟妹的八字中「並沒有正緣」，表示她只要是結婚，都不會白頭偕老，嚴重的話，甚至還會面臨生離死別，此言讓她聽後無奈感嘆「大家小心不要跟她結」。不過，命理師強調，這不代表她天生剋夫，而是本命局裡面就已經註定，也並非不能談感情，只是不要以結婚為前提就好。

據《鏡週刊》報導，兩人在直播時透露，Tommy打算在美髮業東山再起，希望在台北重新開業，原本丟丟妹想培養男友當直播主，但Tommy似乎想回老本行。

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