男星創業遇惡鄰！店面漏水收攤：另類解脫

班傑分享遇惡鄰。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕八大《WTO姐妹會》明（16）日起轉戰晚間10點全台首播，節目探討主題為「惡鄰居」，不僅收集網友熱議的TOP 6惡鄰居行為，也邀請各國新住民與來賓分享自身與惡鄰居交手的經驗。

來賓班傑提及以前為了開店租了一間店面，卻遇到漏水問題，當時找來水電師傅檢查，判斷是樓上沒有做好防水；在班傑與鄰居碰面後，卻遇到對方強烈撇清，導致漏水問題無解，雖然事情沒有談攏，班傑說：「因為生意沒有做得很好，也就關店了。」班傑開玩笑稱，這是另類解脫。

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《WTO姐妹會》來自各國的新住民分享，最不想跟哪國人當鄰居？來自法國的Anna坦言：「我不想跟歐盟以外的國家當鄰居。」她表示習慣歐盟國與國之間的便利性，像是跨國打工不用重辦證件，跨國使用電話也不用改為漫遊，令眾人羨慕。而緊接韓國的小車則延伸提到韓國當地居住環境，他說：「不誇張的講，韓國大樓各層樓板厚度，就只有地熱地板的厚度，導致樓上只是一根鉛筆掉地上，樓下都聽得到，因此鄰居常常因為噪音問題爭執，甚至吵到上社會新聞。」

俄羅斯則在錄影現場遭到新住民多次點名，眾人異口同聲表示，會害怕跟他們當鄰居，不僅來自美國的凱蒂表示：「不敢跟俄羅斯人反應，不知道他們會對我怎麼樣」，來自陝西的熙靜也坦言會怕俄羅斯人，她逗趣舉例：「曾看過新聞報導寫俄羅斯人能徒手把熊打成重傷。」身為俄羅斯人的Sasha則大笑回應：「我覺得俄羅斯人真的什麼都不怕，喝完酒更不怕！」

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