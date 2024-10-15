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啦啦隊女神認「原想跳到今年」！ 親曝轉念原因：有任務還沒完成

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信啦啦隊Passion Sisters人氣啦啦隊女神畇二，靠著古靈精怪的性格，坐擁無數粉絲，曾在體育競技實境節目第四季《全明星運動會》擔任藍隊經理，也在女團選秀節目《炸裂吧！女孩》節目中展現驚人實力，近期更推出個人首部寫真作品《畇許曖昧》讓大家驚豔不已。不料，她昨（14日）卻無預警在社群表示「只打算跳到今年。」

中信啦啦隊女神畇二。（翻攝自IG）中信啦啦隊女神畇二。（翻攝自IG）

畇二日前才推出首個寫真《畇許曖昧》，深受粉絲喜愛。她也在IG與粉絲互動，開放問答，被問及拍攝寫真是否有遭到媽媽反對，她則表示，媽媽雖外表淡定，卻直呼「衣服我要看過，照片也是！」成品出爐媽媽也感到滿意。

此外，有粉絲好奇畇二何時會從PS中信啦啦隊Passion Sisters退休？對此，她坦言，原本打算只跳到今年，「但我好像每年都這樣想，後來就告訴自己順其自然，畢竟沒什麼，一定必須怎麼樣」，透露自己還有任務尚未完成，「任務是要栽種更多更多的『馬鈴薯（粉絲名）』」。

畇二坦言「原本打算只跳到今年！」（翻攝自IG）畇二坦言「原本打算只跳到今年！」（翻攝自IG）

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