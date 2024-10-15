成團7年！理想混蛋哭了 突宣布驚喜消息

理想混蛋。（何樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕理想混蛋在14日喜迎成團七週年，為歌迷們帶來驚喜紀念單曲〈頑強〉，是否覺得有7年之癢？可沛形容：「應該是越來越緊密，不過看我們今年生日互整的強度，真的是也不要再更緊密了！好危險！」阿哲認為越久越覺得珍貴、珍惜，雞丁想到未來還有很多有趣的計畫，就覺得心癢癢，建廷打趣：「好像不會癢欸，癢就抓一抓就好了，小事～倒是越來越放鬆，可以很自在的面對各種大小事，知道遇到困難總會有人在！」

理想混蛋。（何樂提供）

4人分別說出每個團員最頑強的地方，雞丁被指出：對於團隊氣氛和睦非常在意、絕對不用電腦的觸控板，堅持只用滑鼠、用安卓手機；可沛則是：對Bruno Mars的愛非常執著、如果被整了一定要報仇、上台前一定要泡枇杷膏來喝；建廷被直指：對於吉他效果器的執著、摺衣服的角度、對自己身材的要求；阿哲則被觀察出：不管在什麼場合，腦袋想到什麼好笑的事就會立刻脫口而出、睡前一定要打電動、同一件衣服、包包會穿用十年都不換。

請繼續往下閱讀...

MV邀來「輔仁大學競技啦啦隊」看到啦啦隊員演出高難度動作時，團員一度熱淚盈眶：「這麼近距離看到真的覺得太感動、太震撼了！每一個漂亮的拋接後面，都是幾百、幾千次的磨練，還要有跟夥伴間最強的信任，真的就是〈頑強〉這首歌想要表達的精神！」

理想混蛋。（何樂提供）

他們還體驗了經典動作「電梯」被隊員們舉上天，邊發抖邊唱歌鍛鍊膽量：「畢竟我們未來的目標是小巨蛋演唱會，如果有要吊鋼絲全場飛來飛去，也是要先練習一下高度吧！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法