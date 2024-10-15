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主張台獨激怒中國軍演？ 苦苓一席話突破盲點

中國解放軍東部戰區14日發布「聯合利劍-2024B」演習區域示意圖。（翻攝自中國東部戰區微博）中國解放軍東部戰區14日發布「聯合利劍-2024B」演習區域示意圖。（翻攝自中國東部戰區微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中共解放軍東部戰區14日配合海警船進行「聯合利劍-2024B」軍演，卻也於當日晚間宣布結束軍演，我國國防部昨午5時臨時記者會表示，偵獲125架次中共軍機擾台，創下史上單日最高紀錄，今（15）日國防部發布直至早上6時前的24小時共軍動態，偵獲共機153架次，其中111架次逾越海峽中線，進入西部、西南部及東部空域。

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稍早知名作家苦苓要台灣人認清一件事，並非主張台獨激怒中國軍演，他分析：「八二三的時候有台獨嗎？古寧頭的時候有台獨嗎？那時只有奉行一中的中華民國，還不是被照打不誤？」

苦苓最後以一句話突破盲點：「流氓打人不須要理由，他就是想打人而已。」

國防部今日發布台海周邊海空域動態陳述，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲153架次中共軍機、14艘次中共軍艦及12艘次公務船，持續在台海周邊活動。

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國軍資料顯示，47架次共軍主、輔戰機於台海中線活動，其中28架次逾越海峽中線；6架次共軍輔戰機侵擾北部空域；41架次共軍主輔戰機進入我西南空域，另有8架次共機於我西南方ADIZ外活動；9架次共軍戰機及直升機於我東南方ADIZ區域外活動，另有42架次主戰機進入我東部空域。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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