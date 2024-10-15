前科班桌球選手赴韓當練習生 漁村男孩拚選秀成男版子瑜

前科班桌球選手赴韓當練習生，拚選秀盼成男版周子瑜。（吳宸宇提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕成功在韓國發展的台灣女歌手周子瑜，成為不少嚮往韓國演藝圈的目標，屏東車城小漁村一名大男孩吳宸宇，因為喜歡表演，高中離開科班桌球校隊，大學休學服役後獨自前往南韓當練習生，成功在選秀節目中展露頭角，已經進入最後決選圈，令老家親友都相當興奮。

前科班桌球選手赴韓當練習生，拚選秀盼成男版周子瑜。（吳宸宇提供）

「感謝家鄉溫暖力量的按讚支持！」吳宸宇的父親吳德旺說，吳宸宇參加的南韓一級選秀節目，從兩百人中刷掉一百人，目前已經進入最後百人選七人組團出道的階段，網路社群人氣在故鄉及台灣民眾支持下，按讚數都在前幾名，離圓夢只剩最後一哩路。

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吳宸宇服役後赴韓拚選秀盼成男版周子瑜。（吳宸宇提供）

吳宸宇在高二以前都是超強體育班福誠高中桌球隊學生，但高一時發現志向不在桌球，經過球隊總教練開導，發現自己喜歡表演、喜歡被注目的感覺和掌聲，決定從福誠高中轉學到了樹德家商的表演藝術科，後來更順利考取台藝大戲劇系。

吳宸宇服役後赴韓拚選秀盼成男版周子瑜。（吳宸宇提供）

吳德旺分享，宸宇的歌聲在選秀節目中受到韓國導師好評，且從小運動員的訓練，讓他能夠唱跳的時候氣息維持非常穩定，從四月底獨自遠赴韓國挑戰到現在，二十三歲的他鬥志、體力絲毫不輸給一起比賽的更年輕選手，感謝屏東鄉親日前在網路給他支持外，也期盼十八日選秀最終日能有美好的結果，展現漁村桌球小子的實力。

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