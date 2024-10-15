楊祐寧參加蕭敬騰婚禮遭控「不要一直擋」 不忍反擊了

楊祐寧和老婆一起參加蕭敬騰的婚禮。（資料照，喜鵲娛樂、翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王蕭敬騰與經紀人「Summer」林有慧13日舉辦世紀婚禮，邀請多位大咖藝人到場祝賀，現場眾星雲集。藝人楊祐寧也在受邀名單中，不過當晚他卻被2位女星發文抱怨「太愛擋鏡頭」，對此，楊祐寧回應反擊了。

魏如萱發限時動態表示自己被蕭敬騰和Summer的誓詞感動得想哭，但畫面卻被楊祐寧的大頭擋住，魏如萱無奈喊，「但我想哭的時候，只要看一下楊祐寧的頭或是背影，就會暫時止住。」過不久，她再次拍照發文控「我這個角度真的就是...被楊祐寧佔滿」，隨後繼續無奈直呼「連敬酒畫面都是他」。



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魏如萱發限時動態控訴楊祐寧擋鏡頭。（翻攝自IG）

然而不只是魏如萱，另一桌的路嘉怡也同樣被楊祐寧擋住視線，發限時動態隔空對楊祐寧喊話，「這位先生可以不要一直擋在鏡頭前面嗎。」甚至連哈林在台上唱歌，視線裡也充滿楊祐寧，讓她哭笑不得。



路嘉怡也發限時動態喊話楊祐寧。（翻攝自IG）

面對兩人的控訴，楊祐寧則轉發動態，回嘴反擊：「妳們是不會自己移位子喔」、「不是……妳稍微往旁邊走一下嘛」，幽默回應兩位好友。



楊祐寧反擊2人。（翻攝自IG）

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