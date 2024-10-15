《黑白大廚》只紅到少數人？韓媒：餐飲業依舊人氣低迷

首爾部分餐廳沒有因為《黑白大廚》爆紅，人氣依舊冷清。（翻攝自京鄉新聞）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》掀餐飲熱潮，吸引民眾對餐飲業關注度提高，不過韓媒《京鄉新聞》連續兩天追蹤報導，發現一般餐飲業依舊陷入困境，人氣不如節目那樣火熱，消費者荷包變薄是不爭的事實。

由於《黑白大廚》引爆全球話題，「黑白大廚拯救餐飲業」等媒體報導接連不斷，然而《京鄉新聞》13、14日採訪首爾市中心餐飲業個體戶，店家對《黑白大廚》大受歡迎表示冷感，感受不到節目紅了帶來的正面影響。

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據報導，演出《黑白大廚》的廚師餐廳多半聚集在首爾江南區島山大路一帶，一名40歲金師傅表示，週末餐廳15張桌子只來了兩桌的客人，「消費者想去的都是節目中出現的餐廳，其他餐廳業績並沒有成長。」

《黑白大廚》全球爆紅，部分餐廳人氣依舊冷清。（翻攝自Netflix IG）

另外一大難題為餐飲業面對「食材價格提升」，一名西式餐廳店長金某透露，蕃茄價格上漲多，成本不斷增加，據統計，首爾市場每10公斤番茄為去年同月上漲近3倍，卻也無法讓廚師們隨意提高價格，或刻意降低食材水準。

有人認為「消費者對價格上漲很敏感」，最終回歸到錢變薄了，大家仍以CP值為主要考量；經營牛排店的方師傅無奈表示，「隨著節目爆紅，生意好的餐廳只會越來越好，但一般餐廳經營則變得更加困難」。

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