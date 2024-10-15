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娛樂 最新消息

離婚張兆志！許允樂脫口產檢「爆懷孕」親上火線全說了

〔記者邱奕欽／台北報導〕許允樂去年12月與張兆志共同宣布離婚消息，兩人經過10年漫漫情路、步入婚姻6年，唯雙方對生育計畫想法分歧，最終兩人決定好聚好散。離婚將一年，許允樂近日突然詢問提及「產檢」、「性別趴」、「準爸媽」等問題，立刻被大批粉絲關心是否懷孕有喜，她對此也親上火線做出回應。

許允樂（左）與張兆志去年12月結束6年婚姻。（翻攝自臉書）許允樂（左）與張兆志去年12月結束6年婚姻。（翻攝自臉書）

離婚將近一年，許允樂昨（14日）在Threads上發文詢問：「我想問一個問題，性別趴是不是連準爸爸、準媽媽都不知道性別？所以第一次去產檢就要跟醫師、護理師說先不要告知性別嗎？」、「那～是要怎麼跟辦活動準備那些道具的人說呢？」豈料，許允樂的一席發問引起眾多粉絲關心反問：「欸你幹嘛！明年再說啦」、「難道是？！」、「該不會有喜事了吧？」

針對粉絲們的暖心問候，許允樂也親自出馬解惑：「冷靜！我只是好奇」、「太早說了是不？威～只是好奇提問。」直接否認外界對於自己有孕的疑慮。不過，也有熱心網友解答，「會提早告知醫生說我們要辦性別趴，麻煩醫生不要說。」得知緣由的許允樂則開心表示：「超級可愛的，會很感謝醫師的協助！」

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