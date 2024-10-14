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程予希得金鐘自我懷疑「不配得獎」 辦畫展揭露最私密一面

程予希透過繪畫自我對話，因此將此次畫展取名為「Mirror Mirror」。（星星相藝提供）程予希透過繪畫自我對話，因此將此次畫展取名為「Mirror Mirror」。（星星相藝提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕程予希2022年以《第一次遇見花香的那刻》獲金鐘57迷你劇集／電視電影女配角獎，她熱愛學習與挑戰自己不同面貌，宣布將舉辦第二次個人藝術展「Mirror Mirror」，一幅幅的畫作與顏料，揭露了她赤裸無法去掩蓋的私密，她認為「畫畫是一件很私密的事情，當下的開心、焦慮或是懷疑都會透過筆觸去呈現。」坦言常質疑自已做得還不夠好，會覺得不配得獎，「透過藝術一點一點把這些情緒梳理出來，並在生活當中找到平衡，這些看似不好的情緒也都是很棒的養分，讓我擁有可以不斷往前進的動力。」

程予希舉行過第一次畫展後，創作力持續爆發，兩年內繪出30幅繪畫。（星星相藝提供）程予希舉行過第一次畫展後，創作力持續爆發，兩年內繪出30幅繪畫。（星星相藝提供）

程予希前年首次辦展後，燃起想要繼續畫下去的決心，視繪畫為第二生命的堅定意志，「辦第一次展覽時，我就告訴自己一定要持續辦下去，因為這不只是興趣，而是我希望能在藝術領域看到自己的成長。」她提及首次辦展時可算是土法煉鋼，「全部都靠著自己和朋友的幫忙才完成，現在回想起來都覺得那時的自己怎麼可以這麼有勇氣的辦完。」她回想起當時壓力大到每晚都失眠的日子，此次辦展特別邀請策展人，一起討論畫展要如何呈現，除提升展覽規格，也想讓來看展的觀眾有不一樣的視覺體驗。

程予希此次則開啟「冷色調系風格」，為了想呈現真實內心的自己。（星星相藝提供）程予希此次則開啟「冷色調系風格」，為了想呈現真實內心的自己。（星星相藝提供）

「演員在收到每一個角色時，都需要不斷的透過與角色對話，來建構角色的面貌。」程予希透露，演員在卸下角色後，更多的時間是需與自己對話，因此將展名取為「Mirror Mirror」，她說：「畫展許多作品來自當下感受，畫畫對我而言像一層一層梳理自我情緒，並且透過顏料的堆疊去把這幅畫呈現出來，很多時候一開始的構圖跟最後完成構圖並不是同一個，但最後畫完的滿足感都帶給我很大的成就感。」辦藝術展也是她給予自己的最大鼓勵，「我也還在學習怎麼把腦袋的畫面完全的放進畫作裡，這趟旅程對我來說非常有趣。」

程予希第二次畫展「Mirror Mirror」，她透露自己也會盡量在展場間與大家互動。（星星相藝提供）程予希第二次畫展「Mirror Mirror」，她透露自己也會盡量在展場間與大家互動。（星星相藝提供）

在顏色的運用上，程予希也有了新的突破，她以往畫作色彩呈現較為溫暖繽紛，此次則開啟冷色調系風格，「想呈現真實內心的自己。」她以創作「慶祝」這幅畫作為例，認為人都是孤單的個體，不管生活有多豐富精彩，始終都要面對與自己談話，「畫了這一幅也讓我開始學習怎麼樣節制的運用色彩。」她也透過藝術創作磨練耐心，自認自己是急性子，「我以前會很急著想要趕快把腦袋的靈感一次輸出，但後來慢慢學習著畫完之後讓畫靜置感受再好好決定下一次的用色。」另一幅畫作「漂浮」就是她自己首次透過分次地把一幅畫完成，完美建立了她對於在耐心上的信心。

程予希喜歡透過顏色的堆疊，將腦袋中天馬行空的畫面呈現出來。（星星相藝提供）程予希喜歡透過顏色的堆疊，將腦袋中天馬行空的畫面呈現出來。（星星相藝提供）

此次，程予希也邀請藝術家王亮尹作為繪畫指導老師，學會了更多關於媒材與色彩的技巧，並深刻反思人生，因此，此次藝術展不僅僅是她藝術生涯的進化，更是她內心世界的深刻呈現，透過畫筆，她邀請觀眾進入她的內心，感受她在每一筆劃中的情感力量。

程予希個人藝術展「Mirror Mirror」將於10/25-11/8在「勇敢的空間」舉辦，可免費參觀，每日展覽開放時間為早上11點至晚上7點，另外將推出相關周邊。

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