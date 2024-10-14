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娛樂 歐美

馬斯克疑安柏赫德劈腿 出動紅外線攝影、無人機監視

安柏赫德（左）和馬斯克曾在2017年交往過。（翻攝自X）安柏赫德（左）和馬斯克曾在2017年交往過。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）雖然自稱是言論自由的絕對擁護者，可是他和女星安柏赫德（Amber Heard）2017年交往期間，可不是這樣做的，當時他由於懷疑安伯赫德劈腿，不但聘請私人調查公司，還出動紅外線攝影機與無人機監視安柏赫德。

馬斯克與「強哥」強尼戴普前妻安柏赫德曾在2017年交往，當時安柏赫德前往黃金海岸拍攝《水行俠》，馬斯克竟然大手筆聘請私人調查公司，出動多名人力，還有紅外線攝影機與無人機監視。

安柏赫德拍攝《水行俠》期間馬斯克曾出動紅外線攝影機與無人機監視。（翻攝自IG）安柏赫德拍攝《水行俠》期間馬斯克曾出動紅外線攝影機與無人機監視。（翻攝自IG）

在一個名為《馬斯克的間諜》（Elon's Spies）的Podcast就指出馬斯克和他的團隊利用監控手段達成一己之私。當年安柏赫德拍攝《水行俠》期間，當地報紙宣稱受到爆料，指出有一名澳洲運動員根安柏赫德過從甚密，馬斯克立刻出動監視團隊，共監視數週，花費超過10萬元澳幣（約新台幣216萬元）。

截至目前，馬斯克仍拒絕發表評論。

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