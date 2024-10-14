陳芳語《愛你》登中國排行榜！「原唱卻換人當」 她不忍回應了

陳芳語《愛你》在中國社群，原唱被改成其他網紅歌手。（翻攝自IG）



葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手陳芳語與黃明志合唱的《玻璃心》讓很多小粉紅聽了不是滋味，也遭到中國平台封殺。最近有網友發現，陳芳語的知名歌曲《愛你》，不僅登上中國翻唱排行榜，就連原唱都已不是她的名字，而是掛著翻唱者的名字，對此，陳芳語7字無奈回應了。

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近日，有網友在Threads上表示，陳芳語的知名作品《愛你》登上中國社群翻唱排行榜。怎料所有翻唱影片標註的原唱都不是她，而是另一位翻唱的網紅。對此，陳芳語無奈回應：「不意外～正常發揮。」

《愛你》原唱被改成其他翻唱網紅歌手。（翻攝自抖音）

陳芳語的回應，也引來許多網友迴響，紛紛留言替她感到不滿：「中國什麼版權、商標權都能換人。」、「沒有版權的地方。」、「臺灣人支持陳芳語就好」、「X！芳語什麼時候改名換姓了...」

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