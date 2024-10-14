晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳芳語《愛你》登中國排行榜！「原唱卻換人當」 她不忍回應了

陳芳語《愛你》登中國排行榜！「原唱卻換人當」 她不忍回應了陳芳語《愛你》在中國社群，原唱被改成其他網紅歌手。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手陳芳語與黃明志合唱的《玻璃心》讓很多小粉紅聽了不是滋味，也遭到中國平台封殺。最近有網友發現，陳芳語的知名歌曲《愛你》，不僅登上中國翻唱排行榜，就連原唱都已不是她的名字，而是掛著翻唱者的名字，對此，陳芳語7字無奈回應了。

相關新聞：不像吳慷仁等台星表態祝賀中國國慶 黃明志逆風公布「好消息」

近日，有網友在Threads上表示，陳芳語的知名作品《愛你》登上中國社群翻唱排行榜。怎料所有翻唱影片標註的原唱都不是她，而是另一位翻唱的網紅。對此，陳芳語無奈回應：「不意外～正常發揮。」

《愛你》原唱被改成其他翻唱網紅歌手。（翻攝自抖音）《愛你》原唱被改成其他翻唱網紅歌手。（翻攝自抖音）

陳芳語的回應，也引來許多網友迴響，紛紛留言替她感到不滿：「中國什麼版權、商標權都能換人。」、「沒有版權的地方。」、「臺灣人支持陳芳語就好」「X！芳語什麼時候改名換姓了...」

由 @lekimberleyy 發佈
在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中