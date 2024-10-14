海產花上萬請客  啦啦隊女生「吃完就跑」讓他心寒

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》明（15日）晚9點播出「苦！男人真的不好當！到底是誰規定這些事我都得扛」，藝人劉書宏曾遇過標準不一的另一半；海產則認為有些女生會把男生的付出當作理所當然。

劉書宏被懷疑有「前科」，才讓某任女友特別沒安全感。（中天提供）

劉書宏分享某任女友的特殊行徑，「她可以跟朋友出去訊息、電話都不回，但我要跟朋友去派對，我11點出發，她說『你12點要回來』，更好笑的是她11點59分就說『你上車了吧』？或者說好讓我出去一個晚上跟朋友聚會，但她還是會傳很多訊息問說『你要回來了嗎』？」

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主持人安心亞則覺得可能是他有「前科」，才讓另一半沒安全感，阿Ken也替女方說話：「她覺得你管不了自己，那我替你管，像我認識的男生朋友，他們真的會每過1小時就拍照或傳訊息給另一半，雖然在不同空間，但彼此還是關心著對方。」

海產分享不被啦啦隊女生尊重的經驗。（中天提供）（記者侯家瑜攝）

海產分享一次不被尊重的經驗，「我曾經請啦啦隊女生吃飯，她們吃飽只說『謝謝海產，我們先走囉』，一票女生就這樣一哄而散急著要回家，也不會想說要不要去續攤約會。」

劉書宏聽完則笑著補充：「那個女生跟我也認識，海產約了那個女生吃飯，那個女生又帶了其他啦啦隊女生一起去給他請，重點是他們吃飯的過程中，那個啦啦隊女生有傳訊息給我說『海產找我吃飯，你要不要一起過來吃』？我說這樣太奇怪了，因為我知道海產喜歡她。」此話一出，海產更加不滿：「結果那個女生最後喜歡你，我那個單買了1萬多，我看她們點餐點到流汗，想說啦啦隊女生都這麼會吃喔？」

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