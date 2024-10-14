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娛樂 電視

楊繡惠才動完手術就現身！相擁徐乃麟 捧「萬箭穿心蛋糕」世紀破冰

〔記者傅茗渝／台北報導〕徐乃麟日前在《天才衝衝衝》脫口「妳最賤」遭楊繡惠274字血淚控訴。日前徐乃麟冰釋前嫌邀她同台「鬥嘴鼓」，兩人今（14）也合體現身《挑戰吧大神》錄影，楊繡惠一句「乃哥我愛你」破冰，節目也逗趣送上插滿20把劍的蛋糕，徐乃麟打趣表示「萬箭穿心」，兩人一來一往，彼此恩怨煙消雲散。

楊繡惠相擁徐乃麟，還直呼徐乃麟手軟綿綿。（記者王文麟攝）楊繡惠相擁徐乃麟，還直呼徐乃麟手軟綿綿。（記者王文麟攝）

楊繡惠日前就開直播表示「不經一事不長一智」，知道徐乃麟說者無意，事後不該意氣用事。她今透露自己剛割完2顆0.2及0.8公分的大腸息肉，被醫師告知要休息7天，但接到製作節目來電後，拖著病體也要當面和徐乃麟和解，開玩笑說：「我不去怕乃哥誤會我，不管剪息肉、剪大腸都要來！」她也提到和徐乃麟認識20年，對他非常尊敬，當天錄影回家不知道哪根筋不對，心裡一時過不去，才會陷入糾結。

徐乃麟（右）、楊繡惠捧節目組準備的「萬箭穿心蛋糕」破冰。（記者王文麟攝）徐乃麟（右）、楊繡惠捧節目組準備的「萬箭穿心蛋糕」破冰。（記者王文麟攝）

她私下向曾國城苦惱地說：「我一直覺得乃哥是不是不喜歡我！」曾國城馬上點醒：「妳錯了！乃哥如果不喜歡是不會跟妳互動的，妳看他跟妳一來一往怎麼會不喜歡妳。」徐乃麟今也大方說聽者有意就講出來，「我們就當作社會的一面鏡子，小的誤會當下解釋。」楊繡惠隨即附和：「我們英雄惜英雄，不打不相識。」

徐乃麟（右）、楊繡惠今合體冰釋前嫌。（記者王文麟攝）徐乃麟（右）、楊繡惠今合體冰釋前嫌。（記者王文麟攝）

徐乃麟提到之所以促成同台是擔心酸民、不了解事件全貌的人，覺得他們在炒新聞，「我們要告訴大家很多人事物，不如意不開心都會過去，沒什麼過不去，告訴大家有誤會，即時講開不要放心裡，絕對會生病的。如果自己放不過自己，那是自己沒有智慧；一直糾結在心，是你自己可憐。」

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