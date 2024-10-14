王心凌巡演絕好調 吐露秘訣「開心水」戒了1個月

〔記者張釔泠／台北報導〕王心凌「SUGAR HIGH2.0世界巡迴演唱會」一連兩天在台北小巨蛋舉行，昨晚慶功記者會上，她透露為讓演出有最好的狀態，戒了「開心水」1個月，也直呼唱完兩場的心情很興奮，因為機關多、花了很多時間彩排，有一口氣唱了四場的感覺，嗨喊：「好像真的都不會累耶，再唱一場沒問題。」

王心凌。（天晴娛樂/寬宏藝術提供）

進化版的「SUGAR HIGH2.0」在網路上封神，王心凌慶功時開心表示，最想做的就是「喝兩杯」，她為了保護喉嚨，遠離酒精一個月，之前還和舞者喊話「夾緊屁股好好練」，相約慶功時再盡情放鬆，「要把這段時間繃緊的，好好休息補回來。」

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至於演唱會第二場撞到蕭敬騰與經紀人愛妻Summer的「世紀婚禮」，大半演藝圈的好友都去參與了，王心凌也說：「那是喜事啊，如果我不開演唱會我也想去，很祝福他們。」

王心凌。（天晴娛樂/寬宏藝術提供）

這次開唱她親盯大小細節，宛如CEO一般，有累出病嗎？她則說：「腎上腺素的關係，（身體狀態）還可以。」之前曾經抽筋，也已提前感冒過，體重是否降到新低點，她則老實招認：「 這幾天沒量了。」強調都照常飲食，「我一定要吃肉、飯，不會忌口，只有不喝『開心水』。」

多年老友青峰昨晚來擔任嘉賓助陣，王心凌很感謝他義氣相挺：「和青峰創下很多第一次，是我們第一次合體演出、演唱青峰第一次為我創作的歌、青峰也第一次唱舞曲，他為了來還推遲了一些原本的行程計畫，真的很謝謝他。」她在台上再次向青峰邀歌，慶功時也打趣：「以青峰的才華，應該很快就可以寫好歌了吧！」

王心凌。（天晴娛樂/寬宏藝術提供）

南部網友熱情敲碗她到高雄巨蛋開唱，王心凌也鬆口「有在努力」，是否也要連開兩場？她笑說：「要先有再說。」

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