蕭敬騰補辦婚宴 苦苓30字虧「生個白胖祖國寶寶」

蕭敬騰與經紀人Summer於13日晚間補辦婚禮。（喜鵲娛樂提供）

〔記者林南谷／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰13日晚間與經紀人Summer在台北補辦婚宴，共邀600位親友見證幸福，蕭爸爸在致詞時催生，「你老爸也老了，你們要添丁，要有這個希望。」

對於蕭爸爸催生，今（14）日上午知名作家苦苓也送上30字接續催生：「恭喜蕭敬騰！希望你們婚後能用長江黃河的水滋養，生個白胖的祖國寶寶。」十足酸味。

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老蕭在2007年參加選秀節目被經紀人Summer挖掘出道，兩人相識相戀之後，一路以來都愛得非常低調。

Summer昨晚在婚宴上說，「我們從來沒有吝嗇表達對彼此的愛，我的專業實在不適合在大眾面前說這些話，我其實每一天每一天都是很感謝的，我常常在想，我上輩子到底做了什麼好事，可以有這麼幸福的人生，我相信我上輩子一定是個好人！」

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提到與老蕭14歲的年齡差距，Summer笑說：「雖然我比較早到這個世界，早到了有點多，可是身邊的人都知道你比我成熟很多！」感謝老蕭的正能量與自律，讓她可以學習。

Summer放閃表示，「我們分開是兩個完整的人，在一起我們超級強大，我這輩子一定會做更多好事，因為我下輩子還要跟你在一起。」

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