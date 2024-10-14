日星山本舞香閃婚 樂團主唱尪黑歷史被挖出

山本舞香昨（13）日27歲生日，在IG宣布與Hiro已婚喜訊。（翻攝自山本舞香IG）

〔記者林南谷／綜合報導〕日本女星山本舞香7月被爆和樂團「MY FIRST STORY」30歲主唱Hiro相戀，雙方認愛後感情進展神速，山本更趁著昨（13）日27歲生日在IG宣布與Hiro已婚喜訊，震驚各界。

山本在IG用英文寫下「我們結婚了」宣布婚訊，並公開與Hiro聯合聲明：「今後，我們將以彼此為家庭支柱，無論面臨甚麼困難，都會攜手共同面對，一起享受生活中的喜樂與挑戰。」

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她昨在IG一口氣曬出多張與Hiro合照。（翻攝自山本舞香IG）

山本早於2019年爆出與伊藤健太郎戀情，多年來分分合合，今年1月更被拍到同框疑似復合兼同居，最後仍以分手收場；Hiro本名森內寬樹，是知名歌手森進一與70年代偶像演員歌手森昌子的幼子，哥哥是人氣樂隊ONE OK ROCK主唱「Taka」森田貴寬。

不過Hiro婚前花邊新聞不斷，曾被爆逼舊愛澤田友美2度墮胎，又曾與前AV天后明日花綺羅交往。

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