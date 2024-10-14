晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）方宥心「化身林嘉俐」入圍戲后大爆哭 一看名單驚呼太恐怖

〔記者傅茗渝／專訪〕第59屆戲劇金鐘本週末登場，戲劇節目女主角獎項老將新秀燃戰火，第四度入圍的方宥心憑藉《早點回家》演繹林嘉俐的人生故事獲肯定，將與《華麗計程車行》楊麗音、《有生之年》楊貴媚及《此時此刻》賈靜雯、郭雪芙一爭后冠。

方宥心在《早點回家》演繹林嘉俐的人生故事，第四度入圍金鐘的她這次將問鼎戲后。（記者傅茗渝攝）方宥心在《早點回家》演繹林嘉俐的人生故事，第四度入圍金鐘的她這次將問鼎戲后。（記者傅茗渝攝）

方宥心坦言入圍當下哭到不能自己，卻不知為何而哭，巧妙地以喝咖啡做比擬，「一開始糊里糊塗只覺得很甜，層次感才慢慢浮現出來。」最深層的那股韻味正是「被看到」的感動，不過她回頭一看入圍名單，隨即驚呼：「我的競爭對手怎麼那麼恐怖！」

方宥心表示同門的楊麗音一直是她的演技導師，兩人在《早點回家》中的祖孫情更是賺人熱淚；而方宥心曾在《雨後驕陽》合作楊貴媚，當時她仍像誤闖叢林的白兔，「媚姐感受到我像個小孩子一樣惶恐不安，也看出了我內心的渴求。」後來《蘇足》更有幸演出同一角色的前後期，這次一同入圍，方宥心直呼早已無關乎獎落誰家，「這個榮幸，已經很像一張證書了。」

方宥心直呼能與偶像楊麗音及楊貴媚一同入圍已是肯定。（記者傅茗渝攝）方宥心直呼能與偶像楊麗音及楊貴媚一同入圍已是肯定。（記者傅茗渝攝）

方宥心從童星歌手踏入戲劇14年磨一劍，她透露《早點回家》劇本看了五遍，第一遍當故事書看，第二遍開始抓線索，接著分析角色心境、整理細節，「我做了一張 Excel 表，用數學邏輯整理每個場次，紅線代表大事件，綠線代表小事件，就能很清楚地對照角色當時經歷，準備都做熟之後，接下來就留給現場。」

方宥心詮釋聾啞家庭成長的心路歷程，劇中痛失至親的煎熬令人揪心。（大愛提供）方宥心詮釋聾啞家庭成長的心路歷程，劇中痛失至親的煎熬令人揪心。（大愛提供）

方宥心對劇中林嘉俐大學時期的迷茫心有戚戚焉，「很多人會問我你要不要考慮轉行，或者考慮其他的路？其實我一開始從歌手轉到戲劇，內心也有很多迷惘。」她曾左右不分到攝影師都放棄，「攝影每次說『往右邊一點』，我總往反方向走，後來他乾脆改口『往你（手）有痣的那邊走。』」演了好幾部戲後，才慢慢抓到訣竅。她也希望透過演出鼓勵仍在人生長流中載浮載沈的人，「你不要覺得自卑，也不要覺得自己的決定是不對的，因為我也曾經這樣過。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中