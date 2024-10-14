（專訪）方宥心「化身林嘉俐」入圍戲后大爆哭 一看名單驚呼太恐怖

〔記者傅茗渝／專訪〕第59屆戲劇金鐘本週末登場，戲劇節目女主角獎項老將新秀燃戰火，第四度入圍的方宥心憑藉《早點回家》演繹林嘉俐的人生故事獲肯定，將與《華麗計程車行》楊麗音、《有生之年》楊貴媚及《此時此刻》賈靜雯、郭雪芙一爭后冠。

方宥心在《早點回家》演繹林嘉俐的人生故事，第四度入圍金鐘的她這次將問鼎戲后。（記者傅茗渝攝）

方宥心坦言入圍當下哭到不能自己，卻不知為何而哭，巧妙地以喝咖啡做比擬，「一開始糊里糊塗只覺得很甜，層次感才慢慢浮現出來。」最深層的那股韻味正是「被看到」的感動，不過她回頭一看入圍名單，隨即驚呼：「我的競爭對手怎麼那麼恐怖！」

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方宥心表示同門的楊麗音一直是她的演技導師，兩人在《早點回家》中的祖孫情更是賺人熱淚；而方宥心曾在《雨後驕陽》合作楊貴媚，當時她仍像誤闖叢林的白兔，「媚姐感受到我像個小孩子一樣惶恐不安，也看出了我內心的渴求。」後來《蘇足》更有幸演出同一角色的前後期，這次一同入圍，方宥心直呼早已無關乎獎落誰家，「這個榮幸，已經很像一張證書了。」

方宥心直呼能與偶像楊麗音及楊貴媚一同入圍已是肯定。（記者傅茗渝攝）

方宥心從童星歌手踏入戲劇14年磨一劍，她透露《早點回家》劇本看了五遍，第一遍當故事書看，第二遍開始抓線索，接著分析角色心境、整理細節，「我做了一張 Excel 表，用數學邏輯整理每個場次，紅線代表大事件，綠線代表小事件，就能很清楚地對照角色當時經歷，準備都做熟之後，接下來就留給現場。」

方宥心詮釋聾啞家庭成長的心路歷程，劇中痛失至親的煎熬令人揪心。（大愛提供）

方宥心對劇中林嘉俐大學時期的迷茫心有戚戚焉，「很多人會問我你要不要考慮轉行，或者考慮其他的路？其實我一開始從歌手轉到戲劇，內心也有很多迷惘。」她曾左右不分到攝影師都放棄，「攝影每次說『往右邊一點』，我總往反方向走，後來他乾脆改口『往你（手）有痣的那邊走。』」演了好幾部戲後，才慢慢抓到訣竅。她也希望透過演出鼓勵仍在人生長流中載浮載沈的人，「你不要覺得自卑，也不要覺得自己的決定是不對的，因為我也曾經這樣過。」

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