《浪姐4》女星宣布斷開20年婚！浪漫離婚儀式被讚「很體面」

龔琳娜今（13日）突宣布離婚消息，令網友震驚不已。（翻攝自微博）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾參加中國節目《浪姐4》，最終順利成團的的女星龔琳娜今（13日）突宣布離婚消息，斷開結婚20年的德籍尪「老鑼」，令網友震驚不已，離婚前她和老公重遊舊地，一起合唱定情曲後，正式揮別彼此，被網友讚是「最浪漫的離婚」。



龔琳娜在2004年與大九歲的德國音樂家老鑼結婚，離婚的這天她透露，兩人是因音樂相識，也希望是以音樂來結束，因此他們一起回到首次一起登台的地方，表演了共同創作的歌曲《自由鳥》，才宣告20年婚姻正式結束。

龔琳娜離婚前和老公重遊舊地，一起合唱定情曲後，才正式揮別彼此。（翻攝自微博）

龔琳娜曬出和老鑼的合唱片段，感性在微博寫下，「姻緣由音樂牽線，中國開始，德國結束，邀約好友，說說心裡話，感恩一起的美好時光，謝謝曾幫助過我們的人」。網友雖感到震驚與不解，但仍留言送上祝福「雖然很可惜，但第一次見離婚辦得這麼浪漫的」、「很體面，這才是離婚的典範」。







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